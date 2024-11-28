花蓮市清潔隊員爆料 母親過世班長不給請喪假…引霸凌疑雲

今天花蓮市公所清潔隊疑遭隊員爆料，指出晚班班長不給請喪假，隊員開垃圾車收運垃圾，因買水短暫偏離路線而被懲處。清潔隊蔣班長出面喊冤，表示自己是管理幹部做該做的事，絕對符合規定、按照規定做事。市長魏嘉彥得知，決定要調查事件始末，先將班長調離現職，靜候調查結果。

今天有民眾在臉書「花蓮同鄉會」爆料，指出清潔隊晚班蔣班長利用職權霸凌，指控班長高壓管理，甚至不批准對隊員的請假申請。某隊員在母親過世當天請假，卻被班長以人力不足為由要求2天後要上班，未依勞基法規定，該隊員在精神狀態不佳的情況下被迫工作，影響工作安全。

文中還提到，有一名隊員在執勤時，花費幾分鐘跑去買水短暫偏離垃圾車路線，班長以「民眾投訴」為由報告上級，指隊員偏移路線提出懲處，感到被威脅，更懷疑是班長報復隊員。

清潔隊夜班蔣班長今天出面，坦言心情難免受到影響，表示自己管理幹部，做該做的事，絕對符合規定、按照規定做事。針對喪假事件，他說，當時有跟隊員協調，請他幫忙上班，承認當時「情急之下這樣做」，應該立即跟長官反映，調度人力支援，這點感到抱歉，有跟他協調這件事。

清潔隊長吳慶展緩頰，蔣班長平常工作認真，工作要求嚴格，並非霸凌隊員。夜班45人，每天出勤42位，有時人力不足，班長會協調請隊員上班，不過的確不應該在隊員喪假期間要求工作，未來會確實按照勞基法規定，要求各級幹部遵循勞基法相關規定。

市長魏嘉彥指出，針對爆料貼文，目前正在調查當中，有喪假沒有讓同仁請假的部分，已跟當事人致歉，只要違規絕對嚴懲、不寬貸，將班長先調離現職，靜候調查結果。

不過魏嘉彥特別澄清，清潔隊路線不能偏移，怕收到私人業者的垃圾，或發生交通事故，希望他們在事前先買好水，其他事件也會逐一調查。