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許銘春、謝宜容動用就業安定基金惹議 審計部：一個月內提報告

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，審計長陳瑞敏表示，已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理，並追討相關費用。圖／取自勞動部YouTube
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，審計長陳瑞敏表示，已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理，並追討相關費用。圖／取自勞動部YouTube

勞動部勞動發展署北分署發生霸凌事件後，公部門霸凌現象連環爆，朝野立委都接獲不少申訴，行政院審計長陳瑞敏今天在立院財政委員會表示，因此審計部會針對霸凌事件做全面性了解，一個月內提出報告。人事行政總處也表示，已針對公部門霸凌事件全面了解。

此外，勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，北分署署長謝宜容辦公室裝潢費145萬元、一個月電費3萬元等情節，陳瑞敏也證實已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理，並追討相關費用。

立法院財政委員會昨天邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。近來勞發署公務員遭霸凌輕生案引發社會關注，朝野立委都接到不少來自公部門霸凌申訴案，要求人事總處、審計部等單位應全面了解，並就制度面進行檢討。

民進黨立委郭國文質詢時指出，他接到許多來自政府機關霸凌事件檢舉案，詢問審計部門是否有查覺霸凌情形嚴重?他批評人事總處只訂反霸凌規範後就沒有再提出任何具體指引，雖說審計部是負責預算決算，但人出問題也與審計有關，審計部打算如何處理？

民眾黨立委黃珊珊也表示接獲許多爆料，來自警政署陳情案指出內部雖有成立調查委員會，但都是內部人員，沒有外部學者專家，詢問人事行政總處是否有所掌握？要求人事總處應針對公部門霸凌扛起責任。

陳瑞敏表示，霸凌與財務上關聯性沒那麼強，但公部門霸凌事件普遍，審計部會針對全面性及制度性問題進行專案調查，一個月內提出報告。人事行政總處也強調，已經針對相關案件進行了解。

立委賴士葆、洪孟楷、黃國昌質疑，勞發署北分署長謝宜容被發現辦公室裝潢費145萬元，也是動用就安基金，且評選委員全部是其所屬各單位，辦公室電費一個月3萬元，從勞動部到勞發署到北分署都有主計室，為何同意這些費用支出？批評主計單位形同虛設。此外，前勞動部長許銘春動用就業安定基金400萬舉辦演唱會，一樣違法挪用就安基金，主計單位也沒意見嗎？

陳淑姿回答，就她了解，演唱會是針對性別工作平等法政令宣導，屬於就業安定基金的國民就業宣導；陳瑞敏也說有看過錄影帶，許銘春是後面唱三首歌，賴士葆批評根本是「掛羊頭賣狗肉」。

陳瑞敏答覆表示，已經針對謝宜容辦公室裝潢費、電費等情事發函勞動部調查，調查結果一個月內提出，若有問題會併送檢調處理，只要發現不法，會減列費用，也會根據檢調結果追討相關經費。至於就安基金辦演唱會部分也已經調查中。

勞動部 霸凌

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