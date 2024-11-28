公務員協會：推年改遭汙衊「米蟲」 是最大的霸凌

公部門霸凌事件連環爆，中華民國全國公務人員協會等團體今提出六大訴求，包括嚴辦霸凌事件、完善職安法令、同意籌組工會、改善工時與加班制度、改進考績制度、修正退休制度。全國公務人員協會理事長高誓男也說，政府推動年改時汙衊公務員為「米蟲」，是對公務員最大的霸凌。

中華民國全國公務人員協會、中華民國公教軍警消聯合總會、中華民國全國總工會等團體今天在立法院舉行「拒絕霸凌公務員 發起新政府運動」記者會，要求政府各機關從嚴處置霸凌事件，並宣示多項訴求，藍營立委也到場聲援。

中華民國全國公務人員協會認為，政府應嚴辦霸凌事件，從接二連三的「爆料事件」可見霸凌問題已非冰山一角，潛藏底層問題嚴重，只有嚴辦霸凌者，才能使霸凌者有所警惕，保障一般公務員權益。

民團提到，完善職安法令也相當重要，目前相關法規皆非法律位階，規範力不足，政府應該制定統一的「公務人員職安法」，改善公務員的工作安全與環境，同時修正「公務人員協會法」，同意公務員籌組工會，賦予公務人員團結權、協商權、爭議權等勞動三權。

民團也要求改善工時與加班制度。他們呼籲政府盡速修正「公務員服務法」，改進管制措施，充實公務員人力，解決力不足、工作過勞問題，同時也不可無故阻礙公務員「商調」其他機關。民團也指出公務員對於不當管理措施都得忍氣吞聲，其實就是源自不合理的考核獎懲制度；政府應修正「公務人員考績法」，取消甲等比例限額，並納入360度全方位考核制度，以促進考核公平。

高誓男提到，中央政府在2018年的軍公教年金改革時，汙衊公務員為「米蟲」，刻意挑起族群對立，極盡壓迫，是對全國公務員「最大的霸凌」。他們要求修正退休制度，包括立即停止每年遞減1.5%退休所得替代率、月退金隨現職人員薪資或物價同步調整、公平發放舊制年資補償金、盡速編列預算補足退撫基金財務缺口。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇指出，霸凌無所不在，駐聖保羅辦事處王姓組長因此離開；監察院日前通過彈劾處長馮光中後，又於21日通過監委所提調查報告與糾正案文，並糾正外交部。金管會轄下的保險事業發展中心也有工讀生發生相似情形，他們會堅定支持「職場反霸凌」活動。

王鴻薇提到，政府過去長期霸凌軍公教，指稱軍公教是米蟲，拖垮國家財政，這也是一種霸凌，許多軍公教人員認為自己遭到羞辱，這種風氣有其端正必要，藉此保障公務員權益。