洪申翰稱周末加班「只1.5小時」 基層氣炸：前1天住勞動部才能瞬移

勞動部長洪申翰上任不到1周，今被勞動部內部爆料，洪申翰要求周末加班。洪申翰證實有此事，他說，本周忙著處理霸凌案，下周要赴立院詢答，才會安排周末開會。但他說，每個單位只要1.5小時、報告完就可以走；基層公務員聽聞氣炸，反問洪申翰「不需要事先準備資料？資料不用加班處理會自己生出來？」

爆料者表示，開會時間是1.5個小時，但難道事前公務員不需要事先準備資料、當天還要早起通勤到辦公室？流程表上寫了，當天各單位要準備書面資料，請問資料是不用加班處理，自己就會生出來？部長說只需要1.5小時，恐怕前一天公務員要住在勞動部才能辦到瞬間移動。

爆料者說，據勞動部自己的解釋，例假日不能要求出勤，如果真的出勤，當天休息的完整性也已經被破壞了。公務員不適用勞基法沒錯，但往生的公務員不就是因為不適用勞基法連續出勤16小時，然後部長才因此上台？

他還說，如果因為平日沒有時間可以當作理由，難道一般企業可以以此作為理由主張沒有違反勞基法而可以不被處罰？勞動部拿什麼立場去要求雇主不能要求勞工例假出勤？

洪申翰說周末連續兩天加班的只有他自己，爆料者表示，但難道公務員周六、周日原本排定自己的家庭生活，就應該理所當然被迫延後嗎？還是一般企業主也可以用這個理由說主張要求勞工來出勤？