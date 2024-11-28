還有4部會涉霸凌 卓榮泰令一周內查完

勞動部霸凌案延燒，行政院長卓榮泰下令清查公部門霸凌情事。行政院證實，教育部、衛福部、經濟部、交通部都涉職場霸凌，卓揆要求知悉事件後一周內完成調查；另針對勞動部霸凌案後續，由於新部長洪申翰甫上任，卓揆將再給他一周時間重新調查。

卓榮泰上周四為勞動部公務員之死鞠躬致歉，並宣示府院對「霸凌零容忍」，並要求部會清查後於一周內完成調查。

對此，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時表示，目前已知教育部、衛福部、經濟部、交通部有霸凌狀況，各部會在知悉事件後的一周內進行調查、依法處理，相關調查跟懲戒結果，各部會將適時公布，卓揆看過後若有裁示將再對外說明。

另針對勞動部勞發署霸凌案重啟調查一事的進度，李慧芝說，新任部長洪申翰周一才上任，卓揆已表示再給洪一周時間重新調查並提出報告。