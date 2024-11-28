謝宜容辦公室擺設過當 裝修業者：事前不知工程有她辦公室

勞動部霸凌案持續延燒，新任勞動部長洪申翰直指勞動力發展署北分署前分署長謝宜容辦公室「擺設確實過當」，傳花了144.6萬元裝潢，業者還有部分款項未拿到，但業者否認，強調4萬多元是工程保固金，任何工程本來就有保固金會放在對照方那，「否則東西壞了找誰求償」，也沒擔心保固金拿不回來的問題。

據政府電子採購網公開資訊顯示，勞動力發展署北基宜花金馬分署規畫「新莊本部空間美化整修工程」，去年10月25日上網招標，預算金額145萬元，同年10月31日開標由桃園市士禾室內裝修有限公司以144.6萬得標。

業者對工程捲入霸凌案風波表示無奈，強調自己只是承接工程，並按照要求施作，施作有很多點，有開放式的辦公空間，事前也不知道有分署長辦公室。

業者表示，依照合約要求，確實有購買一些植栽做綠美化，但不是全集中一處，施作空間坪數已記不清楚。至於有部分款項未拿到，實際是工程保固金，算是對案主的保障，否則東西壞了，案主要找誰處理，沒有擔心過錢拿不回來的問題。