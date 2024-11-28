快訊

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

爭議中落幕的COP29：氣候融資全球都不滿？

謝宜容辦公室擺設過當 裝修業者：事前不知工程有她辦公室

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
勞動力發展署北區分署前分署長謝宜容辦公室挨批擺設過當，承攬裝潢的業者也被挖出，但業者無奈，強調只是依合約施作，事前不知有分署長辦公室。記者陳俊智／翻攝
勞動力發展署北區分署前分署長謝宜容辦公室挨批擺設過當，承攬裝潢的業者也被挖出，但業者無奈，強調只是依合約施作，事前不知有分署長辦公室。記者陳俊智／翻攝

勞動部霸凌案持續延燒，新任勞動部長洪申翰直指勞動力發展署北分署前分署長謝宜容辦公室「擺設確實過當」，傳花了144.6萬元裝潢，業者還有部分款項未拿到，但業者否認，強調4萬多元是工程保固金，任何工程本來就有保固金會放在對照方那，「否則東西壞了找誰求償」，也沒擔心保固金拿不回來的問題。

據政府電子採購網公開資訊顯示，勞動力發展署北基宜花金馬分署規畫「新莊本部空間美化整修工程」，去年10月25日上網招標，預算金額145萬元，同年10月31日開標由桃園市士禾室內裝修有限公司以144.6萬得標。

業者對工程捲入霸凌案風波表示無奈，強調自己只是承接工程，並按照要求施作，施作有很多點，有開放式的辦公空間，事前也不知道有分署長辦公室。

業者表示，依照合約要求，確實有購買一些植栽做綠美化，但不是全集中一處，施作空間坪數已記不清楚。至於有部分款項未拿到，實際是工程保固金，算是對案主的保障，否則東西壞了，案主要找誰處理，沒有擔心過錢拿不回來的問題。

勞動部 謝宜容 辦公室

延伸閱讀

遭爆要下屬周末血汗加班 洪申翰：沒下封口令、會檢討

洪申翰遭爆周末血汗加班 勞團：求好心切、目的良善

霸凌之後變血汗？勞長洪申翰上任首周 內部爆料讓公務員連上7天班

卓榮泰：交付洪申翰優先任務 重啟調查公務員輕生案

相關新聞

霸凌之後變血汗？勞長洪申翰上任首周 內部爆料讓公務員連上7天班

在勞動部職場霸凌危機中就任的新勞動部長洪申翰，上任即宣示要導正組織管理文化，讓勞動部作為全國友善職場典範。如今卻傳出上任...

遭爆要下屬周末血汗加班 洪申翰：沒下封口令、會檢討

北分署職場霸凌紛擾未平，上任不到一周的勞動部長洪申翰今就爆出讓基層公務員週末加班的爭議。洪申翰說，因接任緊湊，又忙於處理...

許銘春駁演唱會「只演出10分鐘」 網轟玩文字遊戲：自己證實有唱

勞動部前部長許銘春遭民進黨立委林淑芬爆料涉嫌用公帑辦演唱會，媒體報導她在勞動部主辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20年...

謝宜容辦公室擺設過當 裝修業者：事前不知工程有她辦公室

勞動部霸凌案持續延燒，新任勞動部長洪申翰直指勞動力發展署北分署前分署長謝宜容辦公室「擺設確實過當」，傳花了144.6萬元...

洪申翰遭爆周末血汗加班 勞團：求好心切、目的良善

臨危受命解決勞動部職場霸凌案的新勞動部長洪申翰，上任不到一周就捅婁子，基層爆料為了出席本周六、日召開的業務報告會議，必須...

公部門霸凌、許銘春挪用就安基金辦演唱會？ 審計部：一個月內提報告

勞動部勞動發展署北分署發生霸凌事件後，不少公部門也傳出霸凌現象，行政院審計長陳瑞敏今天在立院財政委會表示，公部門霸凌雖與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。