遭爆要下屬周末血汗加班 洪申翰：沒下封口令、會檢討

北分署職場霸凌紛擾未平，上任不到一周的勞動部長洪申翰今就爆出讓基層公務員週末加班的爭議。洪申翰說，因接任緊湊，又忙於處理霸凌案，難有完整時間聆聽業務報告，下周又得赴立院報告、詢答，因此安排周末開會。他將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要負擔。

針對基層不滿周六、日必須出席業務報告會議、準備資料，勞動部解釋，因為接任倉促，立法院衛環委員會也預告下周將安排勞動部業務報告與詢答，因此必定需要在下周前仔細聽過一次各司署的業務報告。

勞動部表示，部長上任第一周優先花心力關懷北分署同仁士氣與身心狀況，也忙於處理重啟霸凌案調查相關規畫、建立申訴機制，很難找到完整時間聆聽業務報告，才會請各司署利用六、日來說明。

洪申翰說，「並非要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，司署長和單位同仁在他的時段報告完，就可以先走，唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人。另外我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」

他表示，因接任緊湊，以及外界對爭議事件的關注，包括行政部門需要無縫接軌地接受國會監督，導致同仁需要加班，他也感到不好意思，將檢討工作排程，盡量減少同仁非必要的負擔。