洪申翰遭爆周末血汗加班 勞團：求好心切、目的良善

臨危受命解決勞動部職場霸凌案的新勞動部長洪申翰，上任不到一周就捅婁子，基層爆料為了出席本周六、日召開的業務報告會議，必須犧牲休假連上七天班。勞團說，也許洪部長是求好心切、目的良善，但也提醒勞動部要做榜樣，不管是勞工、公務員，休息權都應該被尊重。

有勞動部公務員不滿表示，過去新部長上任時，從來沒有在周末開業務報告會議的情形。現在各局處人員犧牲休假準備資料、參加會議報告業務，「勞動部每天抓所有公司HR，不能連上7天，自己新任上線，直接六日開會。」

勞陣秘書長孫友聯指出，依公務員服務法，公務人員每周有兩天例假，公務員出勤是依照命令，例假日也可被要求出勤，與勞工例假日不得出勤不一樣。但他認為，無論法規如何，大部分勤務應安排在上班日處理較為合理，否則的話，公務人員連續出勤，也不符合勞動法規的七休一精神。

尤其是勞動法規主管機關的勞動部，雖然新官上任想快點上手，認為業務報告是急事。但孫友聯建議，既然勞動部認為勞工例假日應終止勞動，那麼「不管是勞工、公務員，休息權益都應得到充分尊重」，對公務員也一樣，能避免假日出勤就該避免，勞動部要做社會榜樣。

全產總理事長戴國榮表示，以正面角度看待，洪申翰是求好心切、目的良善，希望在第一時間就掌握勞動部全面的業務，這應該是暫時性的。但他也提醒，應該要注意公務員的身心狀況，若是長期在加班，就有讓受雇者過勞的疑慮。