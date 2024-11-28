公部門霸凌、許銘春挪用就安基金辦演唱會？ 審計部：一個月內提報告

勞動部勞動發展署北分署發生霸凌事件後，不少公部門也傳出霸凌現象，行政院審計長陳瑞敏今天在立院財政委會表示，公部門霸凌雖與財務關聯不大，但目前好像很普遍，因此審計部會針對霸凌事件做全面性了解，一個月內提出報告。

此外，前勞動部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，北分署署長謝宜容辦公室一個月電費花費3萬元等情節，陳瑞敏也證實已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理。

立院財政委員會今天安排行政院主計長、審計長業務報告。近來勞發署公務員遭霸凌輕生案引發社會關注，民進黨立委郭國文質詢時指出，勞動部事件後，他接到許多來自政府機關霸凌事件檢舉案，詢問審計部門是否有查覺霸凌情形嚴重？他批評人事總處只訂反霸凌規範後就沒有再提出任何具體指引，雖說審計部是負責預算決算，但人出問題也與審計有關，審計部打算如何處理？

陳瑞敏表示，霸凌與財務上關聯性沒那麼強，但目前公部門霸凌事件普遍，審計部會針對全面性及制度性問題進行專案調查，一個月內提出報告。

國民黨立委賴士葆質詢，勞發署北分署長謝宜容被發現辦公室電費一個月要3萬元，從勞動部到勞發署到北分署都有主計室，為何可以同意這筆電費支出？難道主計單位形同虛設？他也質疑勞動部動用就業安定基金400萬元讓前部長許銘春辦演唱會，違法挪用就安基金，主計單位也沒意見嗎？

陳淑姿回答，就她了解，演唱會是針對性別工作平等法政府宣導，屬於就業安定基金的國民就業宣導；陳瑞敏也說有看過錄影帶，許銘春是後面唱三首歌，賴士葆批評這根本是「掛羊頭賣狗肉」。

陳瑞敏答覆表示，已經針對謝宜容辦公室一個月電費3萬元發函勞動部調查，調查結果一個月內提出，若有問題會併送檢調處理。就安基金辦演唱會部分也已經調查中。

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