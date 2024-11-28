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陳素芬被控霸凌遭拔官 海科員工爆：離職率高基層怕接她電話

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
霸凌案陳素芬遭拔官，海科員工爆：離職高、基層怕接她電話。記者游明煌／翻攝
霸凌案陳素芬遭拔官，海科員工爆：離職高、基層怕接她電話。記者游明煌／翻攝

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部昨已將陳調至教育部非主管職，並未公布調查報告。陳素芬今天手機關機，沒有回應。海科館有員工今天再爆，陳素芬強勢的作風，有時還直接打電話給基層承辦人，甚至罵人，造成莫大壓力，基層怕接她電話，很多碩博士專家都走了，離職率很高。

海科館疑似霸凌案調查專案小組昨已做成結論，認為陳素芬當前已不適合繼續擔任首長。教育部長鄭英耀今天在立法院說明，調查後發現有一些訊息可能來自同仁的誤解，但陳館長確實在領導各方面，包括情緒的自我管理，確實已經達到必須要調整職務到非主管職。

陳素芬歷任國立中正紀念堂管理處總務組兼展覽主任、教育部社教司科長、教育部終身教育司專委，2015年民進黨秘書長林右昌在市長任內拔擢擔任教育處長，外界認為是林的子弟兵，2019年4月轉任國立海洋科技博物館館長。

教育部上周即已請陳素芬請假以免影響調查，目前海科館由副館長林青海暫代，陳素芬昨天接受本報採訪時表示尚未接獲通知，難以回應。今天她沒有開手機，已轉語音信箱。

海科館員工對館長去職的看法，今天有員工表示，「很多員工得知館長走人，大部分都拍手叫好」，大家仍會持續認真、積極和努力做好每一件事，也不會鬆懈，希望職場的友善環境能真正落實在每一個工作場域。

但有員工今天再爆表示，陳素芬雖然很認真，但強勢的作風令基層受不 了，不是只有她對主管開會時的大聲咆哮，更讓人無法接受的是，有時還直接打電話給基層承辦人，長官的語氣，造成基層莫大壓力，「隨時都要待命，擔心被罵」，很多碩博士專家都待不住走了，員工離職率高。

但有一名幹部今天表示，陳館長很認真，只是求好心切方法不夠考量下屬，過頭了，管理方式要再檢討。

陳素芬先前曾對外說明，她只是求好心切，在口吻上會稍為嚴厲，她致歉，她自己會再調整，但對同仁有些指控片斷是被片斷裁取非事實，在休假上，員工的權益也都沒有影響到，並未有任何刁難。

海科館 職場霸凌

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