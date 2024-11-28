台中公捷處長涉性騷 受害人：希望張先生向我們道歉

台中交通局公車捷運處，處長張應當被5名員工控涉性騷擾，被害者回應，「希望張先生能向我們幾位被害者道歉，畢竟我們之後還需要繼續面對司法的仲裁，還有很長一段路要走。」不過張應當到目前為止沒有接電話。

針對市府的處置結果，受害者表示，很謝謝黃守達議員的幫忙，然後市府長官跟局長的幫助，目前調查告一個段落了，也代表我們幾個受害者的申訴是可以被重視的。

受害人說，「希望張先生能向我們幾位被害者道歉，畢竟我們之後還需要繼續面對司法的仲裁，還有很長一段路要走。那他也能提起他所謂行政救濟，希望市府能重視這樣子的事情，那也可以慎重地去考量後續會不會還有類似的案件（避免）發生。」

「要如何去避免這樣子的案子再度發生，那我們幾位受害者，我相信應該會越來越好吧。」