霸凌之後變血汗？勞長洪申翰上任首周 內部爆料讓公務員連上7天班

在勞動部職場霸凌危機中就任的新勞動部長洪申翰，上任即宣示要導正組織管理文化，讓勞動部作為全國友善職場典範。如今卻傳出上任首周就要求公務員周末加班出席業務報告會議。有勞動部人員抱怨，各局處人員犧牲休假準備資料、參加會議報告，「勞動部每天抓所有公司HR不能連上7天」，自己又犯了老毛病違法？

洪申翰本周一下午才正式接任勞動部長，周二一早就赴勞動力發展署、北分署關懷同仁，大動作宣示要導正組織文化等。但今天卻傳出他在本周六、日召開整天的業務報告會議，各單位輪流報告20分鐘。

勞動部公務員不滿指出，「勞動部每天抓所有公司HR，不能連上7天，自己新任上線，直接六日開會。」就算業務單位只排一天報告，前天也必須加班準備資料。