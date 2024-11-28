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國民黨控海科館17%正職員工 遭館長陳素芬霸凌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今舉行記者會，國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤揭露，海科館正式員工60位，遭陳素芬霸凌者就有10位，高達17%。圖／截自國民黨直播
國民黨今舉行記者會，國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤揭露，海科館正式員工60位，遭陳素芬霸凌者就有10位，高達17%。圖／截自國民黨直播

霸凌案延燒，海科館也爆館長陳素芬霸凌員工。國政基金會副執行長凌濤揭露，海科館正式員工60位中，遭陳素芬霸凌者就有10位。此外，陳素芬是民進黨秘書長林右昌的嫡系，教育部長鄭英耀跟林右昌都曾任職於新境界文教基金會，調查報告遲不公布，是不是官官相護？

陳素芬遭爆料經常情緒失控，飆罵員工外，也常用職權威脅員工。教育部昨日公布，將依規定把陳素芬調任非主管職務。

國民黨今舉行記者會，國民黨副發言人康晉瑜表示，教育部政次葉丙成承諾27日交出調查報告，卻沒有看見報告。葉丙成過去在台大是為人尊敬的教授，不知道是受了什麼壓力？教育部長鄭英耀對此竟說，「尊重外部調查小組的調查過程。」康質疑，交給外部調查團隊就雙手一攤，不追蹤進度嗎？

凌濤說，根據吹哨者提供資料，受到霸凌影響甚至有人已經罹癌，約4到5位，看心理諮商的2至3位，中風的1位，總共約10位。海科館正式員工60位，被霸凌比例高達17%，海科館已經成為這些公務人員的煉獄，比地獄還不如。

凌濤指出，為何行政院不敢公布？因真相太恐怖，陳素芬常常情緒失控，用職權恐嚇不准休假、受訓、出國，教育部不查，國民黨查到底。陳素芬是林右昌的嫡系，一路受到扶持，是不是擔心報告太過驚悚而傷到林右昌？追查後發現鄭英耀跟林右昌都曾任職於新境界文教基金會，是不是官官相護？

國民黨台北市議員柳采葳說，教育部無實話、無信用、無真相，事發後一直以「調查進行中」為由，未處置陳素芬，發現就算處置陳素芬，教育部也未認定為職場霸凌案，不管是事證、人證，都顯示陳素芬就是霸凌者。民進黨高層為了陳素芬要掩蓋事實，是不是在幫林右昌掩蓋？

柳采葳批，教育部比勞動部還不如，教育部35天沒有調查報告，「葉丙成是台大教授，不交報告，不交作業，及格嗎，我看你很快就被二一！」 葉丙成說「報告有很多專家學者用心寫而需要給點時間」，意思是報告牽涉太多人，要給專家學者一點時間美化報告。她要求教育部、行政院長卓榮泰、賴政府，「沒有真相，沒有原諒」，這是民進黨曾說的，現在還給民進黨。

凌濤最後補充，根據吹哨者的資料，他提到的10人都是受到陳素芬壓迫。被問到是否在生病情況仍要繼續上班，凌濤回應，每個受到壓迫的公務員，面對的霸凌樣態不一樣，但直指元兇就是陳素芬，陳常連正常的休假、出國、進修都不准，只准她兩個兒子參與海科館標案，一個是標案6000萬，一個是透過MOU去New School任職，這是最惡劣的加害者最醜惡的嘴臉。

職場霸凌

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