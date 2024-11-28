影／公務員職場霸凌延燒 國民黨團提案成立調查委員會
最近陸續發生公務員職場霸凌事件，中華民國全國公務人員協會，邀集中華民國公教軍警消聯合總會、全國總工會等團體舉行記者會，向政府各機關要求應從嚴處置霸凌事件，並為改善公務部門工作環境及文化，全面檢討造成霸凌問題的法令制度，提出6大訴求：一、嚴辦霸凌事件；二、完善職安法令；三、同意籌組工會；四、改善工時及加班；五、改進考績制度；六、修正退休制度。
國民黨立院總召傅崐萁和多位在野黨立委，上午一同出席全國公務人員協會「拒絕霸凌公務員」記者會時指出，國民黨將在明天院會正式提出，不只譴責勞動部不肖官員，同時要成立國會的職場調查委員會，讓全國在職場中被霸凌的人，都可以向立法院提出這樣訴求。
國民黨團提案何佩珊與謝宜容應受嚴厲譴責，並移送監察院及檢調單位，如情節重大將撤職查辦，永不再任公職。以及提出另一案，為查明真相，依照立法院職權行使法建請院會決議針對「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案」成立調查委員會，盡速釐清真相，還死者清白、給全民交代。
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