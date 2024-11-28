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中市公捷處長涉性騷遭免職 藍綠：冰山一角籲擴大調查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局長葉昭甫表示，加強性平即時反映的管道。記者陳秋雲/攝影
台中市交通局長葉昭甫表示，加強性平即時反映的管道。記者陳秋雲/攝影

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5員工，市府調查屬實，秘書長黃崇典今宣布兩大過免職。揭發此事的民進黨議員黃守達說，張應當至今沒有公開向被害者道歉，顯然毫無悔意；他主張交通局長下台，理當下台負責，盧秀燕應為此向全體被害者道歉。

黃守達表示，11月4日在議場揭露此案，過了24天，盧市府終於作出懲處張應當兩大過免職，違反性平法權職性騷並罰緩30萬元。

黃守達表示，盧市府沒講清楚的是張應當免職後，是否永不得再任用為公務員？風波過後，是否可能重返公部門？這絕對是全體被害者最在意的事情。

市府表示，張應當如對市府處分有意見，可向公務人員保障暨培訓委員會申訴，職務機關對申訴事件，應在收受申訴書次日起30日內，就請求事項 詳備理由函復申訴人，必要時得延長20日，並通知申訴人。逾期未函復，申訴人得逕提再申訴。

黃守達強調，本案被害者光是申訴立案就有5名，但還有許多還在市府內部的被害者因權勢、情面而選擇沈默。被揭露可能只是冰山一角，盧市府應主動擴大調查，徹查整個市府內部是否有還被掩蓋的性騷擾性霸凌案件。

國民黨議員李中認為，張應當主管公車與捷運業務，狀況不斷，每當事發，出面的都是葉昭甫，不見張應當人影，「慈不帶兵」。他建議葉昭甫與交通局相關主管「自請處分」給社會交代。

交通局長葉昭甫說，兩造都是交通局人員，相關責任須概括承受，另加強立即反映的管道等。9日接到申訴，立即啟動調查，針對他個人部分，尊重議員意見。

民進黨議員陳俞融表示，肯定台中市政府的免職決定，顯示了市府捍衛職場尊嚴、零容忍性騷擾的決心。然而，陳俞融強調，面對如此嚴重的職場不當行為，市府不能再採取被動等待的態度。陳俞融要求市府，未來必須建立更主動、更即時的機制，不應等待議員或外部力量爆料，才採取行動。

國民黨議員楊大鋐表示，「職場權勢性騷擾」他表達絕對零容忍，何況還發生在市府內部更令人咋舌、無法接受。今市府經過調查並做出免職決議，終於還給受害人一個公道，希望各局處往後對於職場性騷擾案件應當重視、從嚴處置，不要讓受害者苦無申訴管道，造成心理創傷難以撫平。

性騷擾 職場

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