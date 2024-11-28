國科會也傳霸凌？柯志恩爆科政中心年離職率3成

勞動部職場霸凌案延燒至今，行政院長卓榮泰要求各部會徹查機關內部的霸凌事件。立法委員柯志恩今卻披露，有國科會基層員工反映，主管為迎合國科會高官，任意調動其工作內容，更放話「不去就離職」，而國科會轄下的科政中心每年離職人數超過40人，離職率達3成，明顯有問題。

立法院教育文化委員會今審查114年國科會相關預算，柯志恩詢答時批評，「國科會也有職場霸凌。」她說，不只一位國科會的員工向她陳情，自己的工作內容、工作地在違背自身意願的情況下，被主管當作「討好」高官的籌碼，若員工不願意，就給予低考績或要求辭職。

柯志恩指，國科會114年編列法人機關獎補助費達202餘億，但轄下的科政中心每年派駐到國科會的人數卻逐年增加，已經派駐超過一個處室的人力到國科會，數量不合理。她質疑人力調定為何如此頻繁，且是否違背員工意願？而主管威脅以考績逼退的事宜是否已違反勞基法規範？

國科會科政中心是我國科技政策幕僚與資訊服務單位，肩負國家級科技智庫角色。國科會主委吳誠文解釋，因為政策執行上人力略有不足，所以才會發生有人力調動的問題，離職率高與專案結束有關。

柯志恩則說，這並不符合勞動契約，且員工在調派到國科會的同時，也要兼顧科政中心的工作，「1個人做2人份工作。」柯志恩批評，科政中心每年離職人數超過40人、離職率達3成，在111年的離職率更高達59人、離職率近43％，人力流動之高，明顯有問題，並不只與專案計畫的結束有關，要求國科會徹查。

吳誠文則說，確實聽到內部有相關聲音，允諾1周內會徹查完畢。