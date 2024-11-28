霸凌案影響政府形象 臨床心理師：公部門職場霸凌因僵化組織結構文化

勞動部勞發署公務員在辦公室死亡，引發公務機關職場霸凌延燒，行政院長卓榮泰昨天受訪指出，霸凌案影響政府形象；擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，公務機關職場霸凌情事延燒較久，原因在於僵化組織結構文化。

勞動部勞發署公務員在辦公室死亡，外界將矛頭指向遭北分署前署長謝宜容職場霸凌，但勞動部行政調查報告遭指懲處過輕，逼得賴清德總統、卓榮泰親上火線致歉，原勞動部長何佩珊請辭獲准，洪申翰周一接任，爭議至今難滅。

林姿吟常受邀演講，她說，公職人員1個蘿蔔1個坑，要調動沒那麼容易，若打破原有內部的潛規則，又容易被貼上標籤，所以看著有同事被釘，周圍的人常是冷眼旁觀不敢作聲，身為主管也不想讓單位出事，被上級甚至民代質疑能力惹得滿身腥，以至於這年頭許多人不想擔任主管，除非很有抱負及企圖心才會努力往上爬。

通常無法有效因應壓力及企圖心強烈主管，容易在與下屬互動時有情緒失控或過度吹毛求疵表現，長期在這種主管底下做事部屬苦不堪言，身心健康受影響，除各種慢性疾病外，同時是心理疾病高風險族群，包括睡眠障礙、焦慮症及憂鬱症，長久下來都可能危害到生命。

目前公家單位、國營企業大及大型公司都有提供員工協助方案，公費補助需要員工接受心理諮商。隨著民眾接受心理諮商意識提高，加上承辦單位積極宣導，基層員工尋求協助意願提升，反倒是部屬認定有問題主管未必會前求助。原因之一可能是擔心能力受質疑，另一方面可能未意識缺乏監督而不自覺。

林姿吟表示，基層最常抱怨就是長官要求績效，而個人表現若只看績效，很容易就淪為職場霸凌幫兇。領導及管理展現不能只依賞罰積分，而是需要相對尊重、關懷及提供援助。有機會擔任上位者除力求表現得到上級或民意肯定外，需要學習更人性領導統御方法，創造友善組織氛圍，而不致於迷失自我或踐踏他人生命，官大學問大的迷思要破除。

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