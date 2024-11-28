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海科館霸凌案報告延宕 鄭英耀：需要時間寫得更專業

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，但教育部昨僅將陳調至非主管職，並未公布調查報告。教育部長鄭英耀今天表示，初步調查已經出來，但專家學者需要一些時間寫更專業的報告，以示負責。記者王千豪／攝影
國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，但教育部昨僅將陳調至非主管職，並未公布調查報告。教育部長鄭英耀今天表示，初步調查已經出來，但專家學者需要一些時間寫更專業的報告，以示負責。記者王千豪／攝影

國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，但教育部昨僅將陳調至非主管職，並未公布調查報告。教育部長鄭英耀今天表示，初步調查已經出來，但專家學者需要一些時間寫更專業的報告，以示負責。

鄭英耀今天在立法院說明海科館霸凌案，他表示，當時有人投訴，教育部對於陳館長的指控，組了一個小組先調查，調查以後發現有一些訊息可能來自同仁的誤解，但陳館長確實在領導各方面，包括情緒的自我管理，確實已經達到必須要調整職務到非主管職。

鄭英耀指出，教育部請學者專家，包括法律專業和心理學專業的教授，以及律師，實際的在第二波的所有指控裡面，就法律層面跟心理層面霸凌的部分，初步調查，這個已經出來，只是委員基於專業，希望給一些時間寫更專業的報告，以示負責，所以才在還沒有完整的結論出來之前，先給予職務的調任。

教育部 職場霸凌

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