台中公捷處長性騷遭免職 差2年退休+月薪代價逾千萬元

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5員工，市府調查後屬實，秘書長黃崇典今宣布兩大過免職，張原兩年後退休，合計月薪與退休金損失逾千萬元，市府表示案情重大，是歷年最重的處分。

台中市長盧秀燕表示，對性騷「零容忍」，鼓勵受害者站出來。事件爆發前已有5名受害女性指控，過程中最近又有1人表示受害，市府共接獲6人具體指張應當性騷。從頭到尾，張應當未站出來反駁，僅向本報回應有問題可找副處長等人，對性騷一事三緘其口。

交通局公捷處E女今年9月向警方報案，指遭處長張應當性騷，市府9月9日啟動調查，張應當在中秋節後以照顧家人為由請長假，直到11月26日調查結束，市府宣布情節屬實且嚴重，二大過免職。