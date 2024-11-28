還有第6人！中市公捷處長權勢性騷 耳邊吹氣、要求約會
台中市公捷處長張應當涉權勢性騷擾，中市府經調查後，今早宣布記兩大過免職，罰款30萬元，張應當也無法領取退休金。中市府秘書長黃崇典說，除先前5人提出申訴，調查過程又出現第6人，被害人數多、涉案時間長，從2021年到2024年，對市府工作士氣影響重大，必須嚴懲嚴辦。
台中市長盧秀燕以「媽媽市長」形象著稱，府內首長被爆性騷後，引發輿論譁然。據綠營議員爆料，張應當涉性騷至少5名女員工受害，甚至有人因此離職；有受害者說，張在辦公室對她耳邊吹氣、狼抱，甚至有受害者說張帶她去府外開會，卻要求私下約會等。
性騷擾事件處理委員會主席林俊良說，9月9日收到申訴後，立即組成調查小組，包含專精性騷擾事件的女律師，因要訪談兩造當事人、證人，需要花時間，調查過程又有第二至五名同仁提出申訴，調查過程耽擱較久，但已盡力完成調查。
中市府表示，性騷擾對市府工作環境影響甚大，除嚴懲加害人，也將加強宣導、暢通申報機制，並增加辦公場所的監視器，杜絕性騷擾危害。
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