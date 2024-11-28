中市公捷處長涉性騷5員工 中市府：記兩大過免職領不到退休金

台中市交通局公捷處長張應當遭爆涉性騷5員工，目前已停職。台中市政府秘書長黃崇典今上午表示，交通局完成考績委員會決議，張應當記兩大過免職，市府召開重大獎懲考績委員會，符合考績法規定，對所屬員工權勢性騷擾，記兩大過免職，張應當無法領取退休金。

張應當涉嫌性騷擾公捷處員工，中市府今由黃崇典率隊，加上交通局長葉昭甫、人事處長沈德蘭、勞工局長林淑媛、法制局長李善植等人，大陣仗公布調查結果。

中市民進黨議員爆料，張應當涉性騷，員工投訴從2016年至今年9月，至少5名女員工被以不同形式騷擾 ，其中一人因此離職；藍營議員也批評，要求市府不要放任。張應當9月遭受害人正式報警舉發後，以照顧母親為由請假，盧秀燕11月初要求停職。張涉性騷訊息傳出後，都未回應媒體詢問。