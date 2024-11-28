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許銘春駁演唱會「只演出10分鐘」 網轟玩文字遊戲：自己證實有唱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春（左）穿著小禮服獻唱，監察院長陳菊（右）受邀出席。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春（左）穿著小禮服獻唱，監察院長陳菊（右）受邀出席。圖／取自勞動部YouTube

勞動部前部長許銘春遭民進黨立委林淑芬爆料涉嫌用公帑辦演唱會，媒體報導她在勞動部主辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20年音樂會」嗨唱半小時，根據「漾新聞」報導，許銘春日前澄清「非事實」，實際只演出10分鐘、並非個人演唱會。網友對此說法不埋單，「所以真的有唱」。

「敬！前進的光 性別工作平等法20年音樂會」總長2小時30分，邀請高雄在地音樂團體演出，總計18首曲目。PTT八卦版有網友檢視勞動部在YouTube上傳的影片，許銘春唱了半首「孤女的願望」、完整的「純情青春夢」，以及合唱「我的心裡只有你沒有他」，3首歌約8分多鐘。從1小時49分35秒許銘春上台，到2小時28分結束的38分鐘；該說是上台表演38分鐘，不是唱了38分鐘。

網友表示，「這是重點嗎」、「所以妳還是有唱啊」、「10分鐘就不是演唱會嗎？要玩文字遊戲」、「原來是快閃演唱會啊」、「一般KTV唱個1分多鐘，第1段唱完就該咖歌了」、「誰管妳唱幾分鐘，重點是錢是這樣花的喔」、「貪1塊錢就是貪，唱1句就是唱，懂？」、「10分鐘根本校園演唱會等級」、「10分鐘就是有唱啊，怎麼了」、「所以妳幹嘛唱？是有人欣賞你的歌喉還怎麼」、「所以自己證實有唱」、「她還是搞不清楚狀況」。

台北地檢署分「他字案」調查，將調閱相關公文與金流後約談許銘春說明。網友表示，「退選就下莊了」、「問就是初選內鬥」、「這事要是民進黨不內鬥可能就這樣過了」、「菊姐的人你敢動？」。

勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春穿著小禮服獻唱。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春穿著小禮服獻唱。圖／取自勞動部YouTube

勞動部 演唱會 許銘春 音樂會

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