涉霸凌 海科館長將調非主管職

國立海洋科技博物館長陳素芬遭控職場霸凌，教育部昨日指，專案小組了解相關情形後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，已不適合繼續擔任機關首長職務，將先依規定把陳素芬調任非主管職務。專案小組持續就是否成立職場霸凌深入調查了解。

教育部指出，十月卅日指派相關單位人員至該館實地查核，並進一步由教育部職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員三人組成專案小組進行調查，專案小組委員均為社會公正人士及專家學者，背景分別為法律學者、社會心理學者及律師。

教育部指出，專案小組了解相關情形後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，已不適合繼續擔任機關首長職務。教育部將依規定將陳調任教育部非主管職務。專案小組目前持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，調查完成後，將另公布調查結果，以及相關責任及處理措施。陳素芬目前則請假中。

國民黨智庫副執行長凌濤批評，根本草菅人命，又是勞動部二月陳情翻版，他直言「難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？」他呼籲行政院長卓榮泰，不要以拖待變、不要想便宜行事，教育部及海科館持續聲稱調查進行中，究竟不交出調查報告的心態是什麼？是不是明明有報告但是不敢揭露？還是調查報告被哪一位高層遮掩？

教育部指出，為杜絕職場霸凌，保護同仁身心健康，教育部已就職場霸凌防治及調查相關規定進行全盤檢討，刻正研議修正「教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點」，將調查期限由原本兩個月縮短為一個月，同時明定不得對申訴人有不利措施等強化規定。

另教育部積極規畫相關教育訓練，提升各級主管及員工對防治職場霸凌的正確認識與覺知；教育部並要求所有首長及各級主管，秉持理性溝通，避免同仁遭受身心侵害。