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冷眼集／賴內閣想救民調 先還家屬公道

聯合報／ 本報記者黃婉婷唐筱恬
前勞動部部長許銘春被控用就業安定基金辦演唱會遭列貪汙被告。圖／報系資料照
前勞動部部長許銘春被控用就業安定基金辦演唱會遭列貪汙被告。圖／報系資料照

公務員遭職場霸凌之死延燒數日，行政院長卓榮泰昨受訪坦言衝擊賴政府民調，而勞動部前部長許銘春、北分署前署長謝宜容疑似挪用公帑，辦演唱會、買伴手禮，遭檢方列貪汙被告。勞動部重啟調查報告能否服眾？能否還給家屬一個公道？恐才是賴內閣挽救民調的關鍵。

一條年輕生命消逝在理應注重勞動權益的勞動部，堪稱最大諷刺。勞動部在接獲霸凌爆料後，不只第一時間未對謝宜容做停職處分，調查報告還出現「目的良善」四個大字，宛如提油救火，讓輿論炸鍋，府院也未在第一時間處理，錯失政治危機處理先機。

勞動部調查用語失當，疑似帶頭推卸責任、包庇下屬，引爆民意反彈；更糟的是，捲入此事的相關官員又與民進黨菊系權力結構有關，謝宜容「後台夠力」的耳語傳得沸沸揚揚，讓賴政府面臨五二○執政以來的空前危機。

許銘春遭指就是謝宜容背後靠山，許銘春還被同黨立委林淑芬踢爆，疑似挪用「就業安定基金」舉辦個人演唱會，謝宜容也拿公帑買伴手禮送親友等。就業安定基金本是失業勞工的救濟金，竟拿來被吃喝玩樂、討長官開心之用，讓廣大勞工看了情何以堪？

當前府院已全面築起防火牆宣示「霸凌零容忍」，不過公部門霸凌案遍地開花，對照民進黨長期執政下的官箴敗壞，已重創剛上任的賴政府，若無法還原真相、痛定思痛，民調恐怕會再次「跌跌不休」，不管喊多少次「信賴團隊」，也難挽回全民的信任。

勞動部 卓榮泰 林淑芬 職場霸凌 許銘春 謝宜容

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