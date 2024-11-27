台鐵涉霸凌官員申請調升？國發會：人事暫緩辦理
媒體報導，台鐵人資高層傳霸凌，甚至趁霸凌調查完成前申請調升至國發會。國發會今晚指出，台鐵公司正立案調查霸凌傳聞，因此相關人事程序暫緩辦理，待調查結果出爐後，再討論是否續行發派程序。
台鐵上週傳出疑似職場霸凌案，員工集體投訴台鐵人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息等。自由時報今天報導指此名遭投訴者，上週已申請調升至國發會。
國發會晚間透過文字說明指出，媒體報導台鐵涉霸凌人員火速調升國發會11職等缺一事，實際上人事程序未完成，尚待送人事總處核定，所以未入職國發會，報導所指22日火速調升國發會11職等，實非屬實。
國發會表示，此案正由台鐵公司立案調查中，相關人事程序暫緩辦理中，待調查結果再討論是否續行函報行政院人事行政總處發派程序。
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