海科館長陳素芬被控霸凌遭調離 王鴻薇指後台是林右昌

近期職場霸凌案頻傳，除勞動部公務員霸凌案外，國立海洋科技博物館館長陳素芬被控職場霸凌，教育部將依規定把陳素芬調任非主管職務。國民黨立委王鴻薇表示，陳素芬被認為是基隆市前市長林右昌人馬，教育部今日才處理，陳的後台是不是林右昌？

陳素芬被控常大聲飆罵部屬，教育部10月30日派員實地核查。經評估，陳素芬在內部管理、部屬指揮監督方面，不適合繼續擔任機關首長職務，教育部將依規定把陳素芬調任非主管職務，在人事作業完成前，陳素芬繼續請假。

王鴻薇說，這樣的處分留下非常多問號，事實上教育部承諾在本周四之前，將陳素芬調查報告公諸於世。雖然陳素芬要被調離非主管職，但是調查報告在哪裡？教育部沒有提出合理交代。

王鴻薇表示，陳素芬經常用咆哮方式領導下屬，其霸凌事件傳出很久，也有員工對外陳情跟申訴，教育部一直沒有處理，直到謝宜容霸凌案一發不可收拾，教育部才做處理。請問陳素芬的後台是誰？陳素芬之前是基隆市前市長林右昌的教育處長，陳在海科館時就被認為是林右昌人馬，教育部直到今天才願意處理陳，是不是因為陳的後台也很硬，後台是不是林右昌？

王鴻薇指出，一連串職場霸凌事件，雖然看到勞動部、教育部都把當事人調離非主管職，但是過程裡，有沒有吃案？有沒有讓這些土皇帝有恃無恐？還是應該調查清楚，對外說明清楚。