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藍營批海科館霸凌案報告跳票 教育部：有結果將盡快說明
海科館長陳素芬涉入職場霸凌案，教育部今天宣布將陳調離主管職務，但沒公布完整報告。教育部次長林騰蛟表示，尊重專案小組外部委員的進度，如有進一步結果，會盡快對外說明。
今藍營民代質疑教育部原本指出本周四之前就要公布完整報告，但今天卻沒有公布，這會不會代表受害者正義得到聲張之日遙遙無期。
教育部次長林騰蛟晚間接受媒體聯訪表示，案件由職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員共3人組成的專案小組調查。目前已確認陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，不適合繼續擔任機關首長職務。
林騰蛟表示，專案小組將持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，目前除了主要相關人員已完成調查，專案小組認為還有一些包括陳素芬在內的關係人，須要再進行訪查，會盡快整理完調查報告，如果有進一步結果，會跟大家說明。
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