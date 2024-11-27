快訊

挪用356萬「就業安定基金」辦演唱會高歌 許銘春涉貪列被告

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營批海科館霸凌案報告跳票 教育部：有結果將盡快說明

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部外觀。聯合報系資料照
教育部外觀。聯合報系資料照

海科館陳素芬涉入職場霸凌案，教育部今天宣布將陳調離主管職務，但沒公布完整報告。教育部次長林騰蛟表示，尊重專案小組外部委員的進度，如有進一步結果，會盡快對外說明。

今藍營民代質疑教育部原本指出本周四之前就要公布完整報告，但今天卻沒有公布，這會不會代表受害者正義得到聲張之日遙遙無期。

教育部次長林騰蛟晚間接受媒體聯訪表示，案件由職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員共3人組成的專案小組調查。目前已確認陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，不適合繼續擔任機關首長職務。

林騰蛟表示，專案小組將持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，目前除了主要相關人員已完成調查，專案小組認為還有一些包括陳素芬在內的關係人，須要再進行訪查，會盡快整理完調查報告，如果有進一步結果，會跟大家說明。

教育部 林騰蛟 海科館 職場霸凌 陳素芬

延伸閱讀

海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？

涉霸凌案恐遭拔官 海科館長陳素芬：沒收到通知

立委指中油、台電涉職場霸凌 經長：感同身受不允許發生

周玉蔻誹謗判刑 張淑娟盼終止媒體霸凌

相關新聞

挪用「就業安定基金」辦演唱會高歌 許銘春涉貪遭列被告

勞動部前部長許銘春被控在2022年，挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，結果卻自己唱了半小時，疑涉及貪汙舞弊，台北...

海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，教育部今天表示，將陳素芬調離非主管職，持續調查是否職場霸凌，並於完成後公布報告...

獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 岸海嚴防出境

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關...

藍營批海科館霸凌案報告跳票 教育部：有結果將盡快說明

海科館長陳素芬涉入職場霸凌案，教育部今天宣布將陳調離主管職務，但沒公布完整報告。教育部次長林騰蛟表示，尊重專案小組外部委...

護理師也深受「5S競賽」之苦？ 衛福部：2件事才重要

有些醫療院所會舉辦科部間的競賽、考核，以強化「5S」原則，護理人員更常碰到這類狀況，在評比活動之前，必須提早到班、擦拭單...

霸凌案重啟調查 勞動部：不會再有「目的良善 」字眼

勞動部今下午舉辦「國家人才發展獎」頒獎典禮。勞動部常務次長陳明仁受訪時說，行政院長卓榮泰已指示針對北分署吳姓公務員之死重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。