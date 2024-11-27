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國營事業傳霸凌 中油：調查紀錄無「立意良善」四字

中央社／ 台北27日電

國營事業傳出職場霸凌，民眾黨立委張啓楷表示，中油員工兩度欲輕生，調查報告卻寫立意良善。中油傍晚澄清，絕不允許職場霸凌，9月底接獲通報即成立調查小組，但期間會議紀錄並無「立意良善」敘述，調查報告預計11月底、12月初完成。

公部門頻傳職場霸凌引起社會關注，張啓楷今天在立法院經濟委員會質詢指出，台電、中油等國營事業傳出霸凌，中油受霸凌員工甚至兩度欲輕生，但調查報告卻寫立意良善。台電則有員工跳樓，但台電調查認為是員工「心理問題」，然而媒體報導，有員工質疑是霸凌。

經濟部長郭智輝回應，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生」。

中油發言人林珂如傍晚澄清，今天召開第9次調查會議，這段時間的會議紀錄都沒有立意良善相關敘述；中油絕對不允許職場霸凌事件發生，9月底在接獲通報當下就成立調查小組，已召開多場調查會議，並聘請外部專家協助調查，預計11月底、12月初完成調查報告。

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