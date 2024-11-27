挪用「就業安定基金」辦演唱會高歌 許銘春涉貪遭列被告

勞動部前部長許銘春被控在2022年，挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，結果卻自己唱了半小時，疑涉及貪汙舞弊，台北地檢署26日已分「他字案」調查，由主任檢察官林彥均負責偵辦，檢方將調閱相關公文與金流後，約談許銘春到案說明；至於勞動部北分署長謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，檢方將在釐清管轄權後一併調查。

台北市議員鍾小平25日到北檢告發許銘春涉及貪汙，謝宜容另涉挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢立即分案展開調查，許銘春與謝宜容目前皆為被告，其中謝宜容被控犯罪行為在新北市新莊區的北分署，是否有管轄問題仍待協調釐清。

勞動部勞發署北基宜花金馬分署吳姓公務員在辦公室輕生，引爆北分署長謝宜容疑長期職場霸凌。勞動部於2022年9月3日舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，許銘春遭爆豪擲就業安定基金356萬元辦演唱會，結果自己粉墨登場唱了超過半小時，形同用公帑辦個人演唱會，引起外界熱議。

勞動部長洪申翰表示，有不適宜且讓社會外界觀感不好的做法，勞動部都會嚴正檢討，在釐清事實後不適合的做法，就該讓它停止，不要再繼續，「該查就查，我也沒有第二句話」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，經查許銘春是動用「就業安定基金」預算，總共356萬餘元，這樣濫用納稅人血汗錢、滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，恐並非單一個案，而是系統性的腐敗。

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