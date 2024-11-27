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海科館長疑涉霸凌報告進度 教部：尊重調查小組

中央社／ 台北27日電
海科館館長陳素芬被調離主管職務。 圖／聯合報系資料照片
海科館館長陳素芬被調離主管職務。 圖／聯合報系資料照片

教育部今天宣布將涉入職場霸凌案的海科館陳素芬調離主管職務，但沒公布完整報告。教育部次長林騰蛟解釋，須尊重專案小組外部委員的進度，如有進一步結果，會盡快對外說明。

勞動部公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，而海科館長陳素芬日前也遭爆料，經常用高分貝音量飆罵部屬等情形。

行政院長卓榮泰11月21日在行政院會上，要求各部會清查相關案例，且必須1週內將媒體已揭露的事件完成調查。教育部今天下午指出，經專案小組評估，陳素芬已不適合擔任主管職務，後續將針對是否成立職場霸凌繼續調查。

後續有媒體質疑，教育部今天並未公布完整的報告，受害者正義得到伸張之日仍遙遙無期。

對此，教育部次長林騰蛟今天晚間接受媒體聯訪表示，案件由職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員3人組成專案小組調查，包含法律學者、社會心理學者、律師，目前已確認陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，已不適合繼續擔任機關首長職務。

林騰蛟表示，專案小組將持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，目前除了主要相關人員已完成調查，但後續還有一些關係人，包括陳素芬在內，專案小組認為還須要再進行一些訪查，會盡快整理完調查報告，如果有進一步結果，會跟大家說明。

教育部 海科館 職場霸凌 陳素芬

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