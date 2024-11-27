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霸凌案重啟調查 勞動部：不會再有「目的良善 」字眼
勞動部今下午舉辦「國家人才發展獎」頒獎典禮。勞動部常務次長陳明仁受訪時說，行政院長卓榮泰已指示針對北分署吳姓公務員之死重啟調查，勞動部目前正在積極處理，會再把調查做得更完整，回應各界疑義及需要釐清的部分。他也強調，未來調查報告不會再出現「目的良善」之類的文字。
陳明仁今受訪表示，勞動部長洪申翰昨赴北分署視察，認為前北分署長辦公室布置相對不妥當，但是否濫用公帑裝潢，還需進一步釐清經費支用來源是私人還是公費。他說，若有涉及其他應負責任，都會做相關釐清，至於若涉及刑事犯罪，則已經由新北地檢署偵辦。
對於外傳前北分署長辦公室裝修動用近145萬元的就安基金，勞動力發展署副署長陳世昌補充，就安基金除了用在民眾直接相應服務外，用在為了提供必要服務的辦公空間跟設備有其合理性，但仍要考慮到使用正當性、比例原則，目前來看是有爭議性的，會尊重檢方調查。
至於謝宜容遭限制出境一事？陳明仁僅說，對刑事犯罪的限制皆將予以尊重並將配合。
此外，由於卓榮泰已公開指示重啟北分署霸凌案調查，陳明仁說目前正在積極處理中，將針對原本調查報告後續釐清，將報告做得更完整、」確實，回應各界疑義，未來調查也不會再出現「目的良善」等不妥字句。
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