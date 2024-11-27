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海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？
國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，教育部今天表示，將陳素芬調離非主管職，持續調查是否職場霸凌，並於完成後公布報告。國民黨智庫副執行長凌濤批評，難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？
國民黨表示，教育部次長葉丙成上周在行政院會後記者會指出，10月底派員前往海科館進行現地行政檢視，初步調查報告已完成，葉丙成稱為確保調查結果的客觀性與公信力，教育部已組成外部委員調查小組，今天要公開說明，結果聲明炸鍋，內容只顯示葉丙成根本便宜行事，並且正式報告未壓日期，受害者正義得到聲張之日，遙遙無期。
凌濤痛批，葉丙成督導之海科館聲明比勞動部還爛「官官相護」，他進一步質疑，當時開會議請政風追殺吹哨者的副館長也無任何懲處，令外界咋舌，難怪綠營權貴涉入霸凌案能有恃無恐。而基隆市前市長林右昌子弟兵陳素芬僅被調離主管職，也無公開道歉，簡直是「謝宜容2.0」，引發基隆基層莫大的憤怒。
凌濤呼籲行政院長卓榮泰，不要以拖待變、不要想便宜行事，教育部及海科館持續聲稱調查進行中，卻欺騙民眾，今天截止日沒有任何報告出現，卻不承諾調查報告應向全民報告的時間，究竟不交出調查報告的心態是什麼？是不是明明有報告但是不敢揭露？還是調查報告被哪一位高層遮掩？
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