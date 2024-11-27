快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

聽新聞
0:00 / 0:00

海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤批評，難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長凌濤批評，難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？圖／聯合報系資料照片

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌教育部今天表示，將陳素芬調離非主管職，持續調查是否職場霸凌，並於完成後公布報告。國民黨智庫副執行長凌濤批評，難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？

國民黨表示，教育部次長葉丙成上周在行政院會後記者會指出，10月底派員前往海科館進行現地行政檢視，初步調查報告已完成，葉丙成稱為確保調查結果的客觀性與公信力，教育部已組成外部委員調查小組，今天要公開說明，結果聲明炸鍋，內容只顯示葉丙成根本便宜行事，並且正式報告未壓日期，受害者正義得到聲張之日，遙遙無期。

凌濤痛批，葉丙成督導之海科館聲明比勞動部還爛「官官相護」，他進一步質疑，當時開會議請政風追殺吹哨者的副館長也無任何懲處，令外界咋舌，難怪綠營權貴涉入霸凌案能有恃無恐。而基隆市前市長林右昌子弟兵陳素芬僅被調離主管職，也無公開道歉，簡直是「謝宜容2.0」，引發基隆基層莫大的憤怒。

凌濤呼籲行政院長卓榮泰，不要以拖待變、不要想便宜行事，教育部及海科館持續聲稱調查進行中，卻欺騙民眾，今天截止日沒有任何報告出現，卻不承諾調查報告應向全民報告的時間，究竟不交出調查報告的心態是什麼？是不是明明有報告但是不敢揭露？還是調查報告被哪一位高層遮掩？

凌濤 教育部 民進黨 海科館 職場霸凌 葉丙成 謝宜容 陳素芬

延伸閱讀

洪申翰接任勞動部長 凌濤：霸凌案真相恐怕石沈大海

檢廉約談黃珊珊 凌濤：密切關注是否證人轉被告

相關新聞

謝宜容辦公室讓洪申翰驚訝 2月陳情信就曝耗電離譜數字

勞動部長洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 岸海嚴防出境

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關...

海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，教育部今天表示，將陳素芬調離非主管職，持續調查是否職場霸凌，並於完成後公布報告...

涉霸凌案恐遭拔官 海科館長陳素芬：沒收到通知

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，專案小組已做成結論，當前已不適合繼續擔任首長，建議教育部儘速調整陳館長職務。教...

昨起發問卷查霸凌案 衛福部次長：若涉刑事另有處置

衛福部職場霸凌事件頻傳，疾管署整備組組長調查結果，預計明日下午對外說明，部級專案小組調查中的3位司長，調查結果將於周五對...

網友爆料遭霸凌為牽涉標案利益 羅一鈞：均依規定辦理

衛福部疾管署前書記洪瑞壕公開在網路爆料，指他因為質疑前立法委員陳宜民主導的台灣預防醫學學會標案未利益迴避，擋人財路，而遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。