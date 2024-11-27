涉霸凌案恐遭拔官 海科館長陳素芬：沒收到通知

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，專案小組已做成結論，當前已不適合繼續擔任首長，建議教育部儘速調整陳館長職務。教育部指出，將陳調至非主管職。陳素芬回應表示，她沒有收到任何通知，還沒有辦法回應。她先前曾致歉表示，因求好心切，口吻稍為嚴厲會調整。

教育部指出，專案小組就相關情形進行了解後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，教育部將依規定將陳館長調任教育部非主管職務，陳素芬目前請假中。

陳素芬今天下午在電話中表示，她沒有收到任何通知，還沒有辦法回應，她還有另外的電話要先接，隨即掛掉電話。

教育部10月初接獲陳情，陳素芬遭員工提出錄音檔指控職場霸凌，經常高分貝音量飆罵部屬、不讓請休等，陳素芬後來曾對外說明，有關被指不給休假、要受訓不給受訓、凌駕專業等並非事實，可能是片斷被裁取，她只是希望各組同仁休假時考慮到館內的淡旺及其他員工，避免業務停擺。但在口吻上會稍為嚴厲，她致歉，她自己要再調整，有指控片斷被裁取非事實，而在休假上，員工的權益都沒有影響到。

今天一名海科館員工表示，這樣的結果意外，原以為會不了了之，但這樣很好，正義彰顯了，因為大家不用再忍受開會時被大小聲，「當館長不能這樣罵人，求好心切不是藉口」。

有一名不願具名的主管說「會有這樣的結果，是因為勞動部事件波及，才讓教育部重視海科館的問題，怕輿論批評的決定吧。」

但也有員工說，其實陳館長很認真，這樣處分有點不公平，那以後誰要認真管理，擺爛就好了。