朝野促修公務人員保障法 劉建忻：可先著手研議

朝野立委關注勞發署公務員輕生案後續，包括如何修正公務人員保障法等，保障公務員權益。考試院秘書長劉建忻今天表示，他有跟銓敘部長、保訓會主委討論過，可以先著手展開研議，讓「第14屆（考試委員）」上任後，盡快有草案討論。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員，立法院將於12月17日行使考試人事同意權案記名投票表決。

立法院司法及法制委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於考試院及所屬主管收支部分，劉建忻、銓敘部長施能傑、公務人員保障暨培訓委員會主任委員蔡秀涓等人列席說明。

朝野立委質詢時，關注勞發署公務員輕生案，也指周弘憲昨天稱會研議將防治職場霸凌相關措施提升到法律位階，擬具公務人員保障法修正草案，希望下會期能提出。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，先關注2020年考試院瘦身後，考試院的預算仍持續增加，也關心考試院會有無針對職場霸凌規範不足等議題進行討論。

民進黨立委吳思瑤詢問，反霸凌應該建立正向職場文化，從制度下手，對於公務人員保障法下會期拚完成修法，是否有信心。

劉建忻說明，周弘憲昨天有做相關宣示，很多立委也很關心此事，「我們必須承認過去在法制面上有不足之處」，而他與施能傑、蔡秀涓上週也有討論到，可以先著手展開研議，讓第14屆（考試委員）上任後，盡快有草案可以討論。

國民黨立委林思銘詢問，「霸凌」沒有入法，如果公務人員工作上受到霸凌，能否申請國賠。蔡秀涓回應，可以申請國賠，依照國家賠償法的要件。

國民黨立委翁曉玲詢問公務員涉及職場霸凌議題，該如何保護自己。蔡秀涓表示，法制面要先補強，未來在宣導上也要加強力道。

翁曉玲也問，根據公務人員保障法規定，公務人員因機關提供的安全及衛生防護措施有瑕疵，致其生命、身體或健康受損時，得依國家賠償法請求賠償，請問此案是否符合請求。蔡秀涓解釋，目前沒有看到來自機關的完整調查，沒有辦法做具體決定。

此外，民進黨立委沈發惠詢問，若考試院人事同意權案沒有通過，對考試院有什麼影響。

劉建忻回應，目前考試院進入看守期，為尊重第14屆考試院的權責，已暫停進行法案審查作業及重大政策決定，但已提前請辦明年的公務員初等考試，以及醫師牙醫師、護理社工的專技人力考試，這部分已用權益措施處理。

劉建忻指出，然而下一個挑戰是預計在明年4月辦理的關務跟身心障礙特考，今年12月24日開始報名，如果這次人事同意權案的審查都沒有通過，在考試上會有法制上的困難。