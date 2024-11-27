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昨起發問卷查霸凌案 衛福部次長：若涉刑事另有處置

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德今天表示，已對相關司署同仁發放問卷，且除量化的問卷調查外，也會有質化的訪談過程，若霸凌事件調查屬實，如有涉及刑事，也會依法辦理。 圖／聯合報系資料照片
衛福部政務次長呂建德今天表示，已對相關司署同仁發放問卷，且除量化的問卷調查外，也會有質化的訪談過程，若霸凌事件調查屬實，如有涉及刑事，也會依法辦理。 圖／聯合報系資料照片

衛福部職場霸凌事件頻傳，疾管署整備組組長調查結果，預計明日下午對外說明，部級專案小組調查中的3位司長，調查結果將於周五對外公告，小組召集人、衛福部政務次長呂建德今天表示，已對相關司署同仁發放問卷，且除量化的問卷調查外，也會有質化的訪談過程，若霸凌事件調查屬實，除行政懲處外，如有涉及刑事，也會依法辦理。

呂建德表示，賴清德總統、行政院長卓榮泰關心部會職場霸凌案件，並已指示「透明公開、毋枉毋縱」八字箴言，衛福部將循此理念辦理調查工作，過程會公開透明，但也不能讓同仁有所冤屈，調查目前仍在進行中，分別採量化、質化方式調查，已於昨日發放問卷，對於有具體事實的當事人、相對人，則會進行約談。

一位不具名的衛福部職員透露，昨日已收到霸凌案問卷，以郵寄方式寄到自己的信箱，且與過去全單位發放的信件不同，看不到其他收件者，且不是直接回信填答，而是必須點入連結，至另一網站填寫問卷，過程相當保密，匿名性足夠。

至於調查後，是否公布霸凌者姓名，或移交檢調處理，呂建德表示，調查結果將一併於本周五對外說明，目前相關調查行為是行政調查，結果出爐後如有霸凌事實者，會有行政懲處，若涉及刑事，則有另外的處理方式，一切依照人事行政總處的規章辦理，本次職場霸凌案件，是公眾學習的好機會，能夠共創良好的職場環境。

三名涉嫌霸凌的衛福部司長，分別是衛福部主任秘書暨社保司長劉玉娟、現任健保署副署長的心健司前司長陳亮妤，與民眾不具名檢舉的社工司司長蘇昭如，呂建德日前已間接證實，小組有掌握相關資訊。

健保署 呂建德 疾管署 職場霸凌 衛福部

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