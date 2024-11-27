卓榮泰：交付洪申翰優先任務 重啟調查公務員輕生案

中央社／ 台北27日電

行政院長卓榮泰今天透過專訪表示，已經交付新勞動部洪申翰重啟調查勞動部勞發署北分署公務員輕生案，以及穩定勞動部人員工作情緒，還有推動健全勞工政策等3項優先任務。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑遭前北分署長謝宜容職場霸凌所致，勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，總統賴清德及卓榮泰皆數次道歉，原勞動部長何佩珊請辭獲准，洪申翰25日接任勞動部長。

Yahoo TV「齊有此理」日前專訪卓榮泰，今天播出完整內容。談到勞動部公務員輕生案，卓榮泰說，對於公務員離世感到痛心，社會也明顯不能接受勞動部之前的調查報告，政府必須有更好的作為，因此已經交付洪申翰3項優先任務，第一是重新進行調查輕生事件，第二則是要穩定勞動部人員的工作情緒，建立合理友善的職場環境，第三則是推動健全的勞工政策。

何佩珊21日請辭獲准，行政院22日晚間宣布由洪申翰接任。卓榮泰也還原徵詢過程的考量，他說，找新手來處理棘手問題並不好，因此希望能在短時間內找一位能馬上上手、可以穩定勞動部且有國會經驗的人選，才會徵詢洪申翰。

卓榮泰指出，洪申翰專長在環保，但也與勞工團體有接觸，互動良好，且其也曾接到輕生事件的申訴，顯見與勞工有接觸，而徵詢過程，洪申翰雖然感到訝異，卻能對勞工政策侃侃而談，顯見是有能力，也有耐心可以處理這次事件。

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