認霸凌案傷政府威信 卓榮泰：找洪申翰因信任非「信賴」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供
行政院長卓榮泰。圖／Yahoo TV提供

在公務員之死爭議聲中，勞動部洪申翰日前就任，行政院長卓榮泰在專訪中還原徵詢經過，針對在野質疑洪是「賴友友」，他說，政府發生急迫性問題，首先想到的是過去有合作默契，有把握的人選。他也坦言，此事件衝擊政府形象與民調，必須思考如何導正。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，卓細數事件經過到調查爭議，他認為若外部調查能再謹慎了解各種內容，將會更周延，也坦承幾個用字相當讓人不能接受，當時前部長何佩珊認為應尊重外部委員，但行政機關責任須一肩扛起，因此在21日下午口頭請辭。

卓榮泰認為，社會顯然無法接受勞動部第一次的調查報告，政府應面對現實，他已請洪申翰在先前基礎下重啟調查，融合其他事件或內容，提出更完整的調查報告，給社會清楚的輪廓與事實，同時也已將全案移送檢調。

針對為何徵詢洪申翰，卓榮泰認為必須在最短、最快時間內穩定勞動部，人選要符合馬上上手、能在立法院說明政策、對勞工政策有認識，且勞工朋友能夠信任的人，此時他想起有五年立委資歷的洪申翰，儘管專長在環保，但過去與勞工團體有接觸經驗與信任。

「跟他講這件事時，他有點shock（驚訝）。」卓榮泰透露，他是在22日周五下午約見洪申翰，洪席間對勞工政策侃侃而談，他認為洪已有準備、也能擔任勞長工作，「對他來講真的是一個相當大的改變。」

不過，在野質疑洪申翰收到陳情卻不作為，接任勞長只是因為是「賴友友」，卓榮泰表示，洪申翰曾和他提到此事，但一個立委沒辦法單獨去做這些事，且行政機構也有調查，「我說這個更印證了，將來你更有經驗，知道該如何盡速有效處理」。

卓榮泰續指，現在政府發生了急迫性的問題，必須趕快有人去處理，首先要考慮過去工作上有默契和合作經驗的人，「現在找新手來處理棘手問題，對雙方也都不好」，洪申翰是他目前覺得最有把握的人，盼國人能以這個角度，讓洪試試看、大展身手，替勞工政策努力。

主持人王時齊追問，是否擔心此事嚴重傷害政府威信，卓榮泰點頭表示「沒有錯」，公務機關造成這樣的事實，必須思考如何導正，因為人民對政府的政務人員、公務人員的要求很高，不認為做錯了被指責叫做「傷害」，而是深刻了解，建立更合理友善的職場環境。

至於是否擔心此次爭議導致民調下滑，卓榮泰坦言「我相信一定會，也欣然接受」，政府自我要求不該出現這這種情況，現在就給洪申翰一段時間，把不好的狀況調整回來，他希望且要求內閣團隊重振士氣，因為政府還有好多事要做。

勞動部 卓榮泰 洪申翰

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