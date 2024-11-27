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立委指中油、台電涉職場霸凌 經長：感同身受不允許發生

中央社／ 台北27日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

民眾黨立委張啓楷質詢指出，台電、中油與金屬中心等單位傳出職場霸凌，中油員工兩度欲輕生，調查報告卻寫立意良善；經濟部長郭智輝表示，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生」。

公部門頻傳職場霸凌引起社會關注，張啓楷今天在立法院經濟委員會質詢時表示，台電、中油等國營事業傳出霸凌，中油受霸凌員工甚至兩度欲輕生，但調查報告卻寫立意良善。台電則有員工跳樓，但台電調查認為是員工「心理問題」，然而媒體報導，有員工質疑是霸凌。

郭智輝表示，若有正式申訴案件，會由相關單位成案調查，他回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生。」

至於日前金屬中心疑似職場霸凌案，郭智輝說明，金屬中心已啟動調查，結果將於29日出爐。

張啓楷詢問，過去一年經濟部的職場霸凌申訴和處理情形，經濟部是否能在一週內交相關報告。郭智輝允諾將提供資料。

媒體會後關切公部門職場霸凌事件，郭智輝受訪補充，需要定義什麼是霸凌，以及員工若心理不舒服或承受壓力，須有相關機制協助，很多都是誤會，需要多溝通，希望大家多溝通，公務人員都很優秀。

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