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海科陳館長霸凌案 教育部：不適任首長、將調非主管職

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國立海洋科技博物館（海科館）館長陳素芬被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，將被調離主管職。本報資料照片
國立海洋科技博物館（海科館）館長陳素芬被爆疑似管理不當並涉職場霸凌及採購程序爭議等事件，將被調離主管職。本報資料照片

國立海洋科技博物館（海科館）館長陳素芬疑似職場霸凌，專案小組已做成結論，陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，並建議教育部儘速調整陳館長職務。教育部指出，將陳調至非主管職。

教育部指出，10月30日指派相關單位人員至該館實地查核，並進一步由教育部職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員3人組成專案小組進行調查，專案小組委員均為社會公正人士及專家學者，背景分別為法律學者、社會心理學者及律師。

教育部指出，專案小組就相關情形進行了解後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，教育部將依規定將陳館長調任教育部非主管職務，陳素芬目前請假中。

教育部指出，專案小組目前持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，並於調查完成後，另行公布調查結果，以及相關責任及處理措施。

教育部指出，為杜絕職場霸凌，保護同仁身心健康，教育部已就職場霸凌防治及調查相關規定進行全盤檢討，刻正研議修正「教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點」，將調查期限由原本2個月（得視需要延長2次）縮短為1個月（延長以1次為限），同時明定不得對申訴人有不利措施等強化規定。

另教育部積極規畫相關教育訓練，提升各級主管及員工對防治職場霸凌的正確認識與覺知；教育部並要求所有首長及各級主管，於業務推動過程中，應秉持理性溝通，維持和諧互動，避免同仁遭受身心侵害，以營造合理友善工作環境。

主管 教育部 職場霸凌

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