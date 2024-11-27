疑涉霸凌案缺席公開活動 衛福部蘇姓司長回應了

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聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
捲入霸凌案的衛福部社工司，今日下午預計舉行頒獎典禮，但司長因另有要務，不克出席。本報資料照片
捲入霸凌案的衛福部社工司，今日下午預計舉行頒獎典禮，但司長因另有要務，不克出席。本報資料照片

官署霸凌案件延燒，勞動部勞發署北分署前署長謝怡容今被限制出境。衛福部疾管署案件調查結果，預計明天下午對外說明，部級專案小組調查中的3位司長，調查結果將於周五對外公告。捲入霸凌案的衛福部社工司，今日下午預計舉行頒獎典禮，傳司長因涉及霸凌案缺席，社工司長蘇昭如回應，自己是另有要務才不克出席。

衛福部社工司今天下午將舉行「113年全國績優志工表揚典禮」，行政院院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中、行政院發言人李慧芝、衛福部政務次長呂建德、立法委員王育敏、中央部會及地方政府代表均會出席，場面盛大。

原訂衛福部社工司長蘇昭如應出席典禮，並頒發獎項給績優志工，但卻傳出缺席，被質疑與涉及霸凌案有關。蘇昭如表示，因為自己人在台南，陪同監察院的巡查行程，表定行程至下午3時許，昨日已在工作群組拜託同仁互相支持，務必把頒獎典禮辦好；自己原先雖知道有巡查行程，但是在本周一才接獲次長呂建德指示，南下陪同。

呂建德是衛福部長邱泰源指派的霸凌事件調查專案小組召集人。3名涉嫌霸凌的司長分別是衛福部主任秘書暨社保司長劉玉娟、現任健保署副署長的心健司前司長陳亮妤，與民眾不具名檢舉的社工司司長蘇昭如，呂建德日前已間接證實，小組有掌握相關資訊。

日前有公務體系人員透露，蘇昭如常高分貝對同仁說話，且用字遣詞相當難聽，導致許多人不堪負荷，社工司流動率高、有人提早退休。蘇昭如已澄清，自己雖與同仁互動態度想不起來有疑慮之處，但也不敢百分百保證，而司內人員異動，多是因屆齡退休、家庭需要而轉調。

衛福部 霸凌

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