快訊

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

慶祝中華隊世界冠軍 藏壽司限期2天全台分店8折優惠

羅智強嘆有聽證調查權就能叫謝宜容來 考試院：監院會查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容霸凌勞動部公務人員，引發社會眾怒。不過事件發生至今，謝宜容未曾親自現身，僅透過錄影表達歉意。國民黨立委羅智強今表示，若國會擁有聽證調查權，就能把謝宜容叫來，釐清真相。

立法院司法及法制委員會今日審查明年度考試院預算案。羅智強質詢時，針對謝宜容霸凌案，表示謝除涉霸凌外，也被發現辦公室鋪張奢華，有何法規可規範？銓敘部長施能傑說，「公務人員服務法」雖然都有類似的條文，具體來講適用「公務人員考績法」，適用到所有同仁，包括主管，如果基層員工對於管理措施有意見都有管道可以申訴。

考試院秘書長劉建忻說，針對個案發生很遺憾，現行機制需要強化，從保障的部分來看，霸凌的部分沒有在法律中有清楚定位，法制面做得不足，研議從保障法補足，霸凌問題可懲戒、懲處等。

羅智強質疑，謝宜容至今不肯出面，以目前機制，有無力量強制她出現？劉建忻表示，現在勞動部就是記兩大過免職。

羅智強表示，連要謝宜容出來面對真相的能力都沒有，懲處已經是最低了，但謝在乎懲處嗎？鬧出人命外，機關有81個人被逼到離職，這種離譜不只是個案離譜，代表機制面上，對誇張的可惡官員沒有辦法約束。劉建忻回應，「如果上級機關多理解下級機關的內部管理狀況⋯⋯」劉話未說完，直接被羅打斷，「上級機關也失靈了！」

羅智強表示，除用考績處分外沒有第二個辦法，本來有辦法可以把謝宜容叫來，如果立法院通過國會改革法案，擁有聽證調查，可以針對霸凌案把謝宜容叫來，交代清楚霸凌真相。不把事件釐清，無法找出原因，怎麼防範？

劉建忻表示，這個案子有監察院會調查，監察院調查就是懲戒，送到懲戒法院。

羅智強追問，對於被霸凌的吳姓公務員，機制能給的保障是什麼？保訓會主委蔡秀涓說，在公務人員保障法裡，遺族可依法提起這事件的再申訴。施能傑說，當事人會走撫卹程序。

羅智強問，提出國賠成功機率多高？施能傑回應，這是個案，都不清楚。羅最後呼籲，如果法律規範不足，請求權行使上的後盾是不夠的，建議考試院跟行政院人事總處會商，針對霸凌卻無機制防堵，應課以霸凌長官的責任，對受害公務員提供更多保障，否則悲劇還會再發生。

羅智強 謝宜容 霸凌

延伸閱讀

獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 岸海嚴防出境

雲林女議員遭逆向車撞飛傷重轉院 收治她的台大醫院這樣說

勞保財務政府最終責任入法 黃國昌、羅智強來表態

雲林縣議員陳芳盈嚴重車禍…選民服務途中被逆向車撞上 遭拋飛腦震盪

相關新聞

謝宜容辦公室讓洪申翰驚訝 2月陳情信就曝耗電離譜數字

勞動部長洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 岸海嚴防出境

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關...

遭檢方禁止出境出海 謝宜容回應了

勞動部職場霸凌案，外界好奇檢方何時會展開調查。本報獨家報導，新北地檢署日前下令勞發署前北分署長謝宜容禁止出境出海，並發布...

羅智強嘆有聽證調查權就能叫謝宜容來 考試院：監院會查

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉霸凌勞動部公務人員，引發社會眾怒。不過事件發生至今，謝宜容未曾親自現身，僅透過錄...

交通部接獲18起霸凌案投訴 交長：會接好每一個人

勞動部職場霸凌事件延燒，不少機關也都陸續爆出霸凌案。交通部長陳世凱今於立法院備詢表示，目前掌握交通部所屬體系共有收到18...

北分署前署長謝宜容遭境管 新北檢證實「辦案需要」

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員輕生案，主角北分署前分署長謝宜容疑涉職場霸凌，上周五21日新北地檢署才將謝女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。