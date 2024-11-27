羅智強嘆有聽證調查權就能叫謝宜容來 考試院：監院會查

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉霸凌勞動部公務人員，引發社會眾怒。不過事件發生至今，謝宜容未曾親自現身，僅透過錄影表達歉意。國民黨立委羅智強今表示，若國會擁有聽證調查權，就能把謝宜容叫來，釐清真相。

立法院司法及法制委員會今日審查明年度考試院預算案。羅智強質詢時，針對謝宜容霸凌案，表示謝除涉霸凌外，也被發現辦公室鋪張奢華，有何法規可規範？銓敘部長施能傑說，「公務人員服務法」雖然都有類似的條文，具體來講適用「公務人員考績法」，適用到所有同仁，包括主管，如果基層員工對於管理措施有意見都有管道可以申訴。

考試院秘書長劉建忻說，針對個案發生很遺憾，現行機制需要強化，從保障的部分來看，霸凌的部分沒有在法律中有清楚定位，法制面做得不足，研議從保障法補足，霸凌問題可懲戒、懲處等。

羅智強質疑，謝宜容至今不肯出面，以目前機制，有無力量強制她出現？劉建忻表示，現在勞動部就是記兩大過免職。

羅智強表示，連要謝宜容出來面對真相的能力都沒有，懲處已經是最低了，但謝在乎懲處嗎？鬧出人命外，機關有81個人被逼到離職，這種離譜不只是個案離譜，代表機制面上，對誇張的可惡官員沒有辦法約束。劉建忻回應，「如果上級機關多理解下級機關的內部管理狀況⋯⋯」劉話未說完，直接被羅打斷，「上級機關也失靈了！」

羅智強表示，除用考績處分外沒有第二個辦法，本來有辦法可以把謝宜容叫來，如果立法院通過國會改革法案，擁有聽證調查，可以針對霸凌案把謝宜容叫來，交代清楚霸凌真相。不把事件釐清，無法找出原因，怎麼防範？

劉建忻表示，這個案子有監察院會調查，監察院調查就是懲戒，送到懲戒法院。

羅智強追問，對於被霸凌的吳姓公務員，機制能給的保障是什麼？保訓會主委蔡秀涓說，在公務人員保障法裡，遺族可依法提起這事件的再申訴。施能傑說，當事人會走撫卹程序。

羅智強問，提出國賠成功機率多高？施能傑回應，這是個案，都不清楚。羅最後呼籲，如果法律規範不足，請求權行使上的後盾是不夠的，建議考試院跟行政院人事總處會商，針對霸凌卻無機制防堵，應課以霸凌長官的責任，對受害公務員提供更多保障，否則悲劇還會再發生。