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交通部接獲18起霸凌案投訴 交長：會接好每一個人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱今於立法院備詢表示，目前掌握交通部所屬體系共有收到18件霸凌案，交通部會接好每一個人。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱今於立法院備詢表示，目前掌握交通部所屬體系共有收到18件霸凌案，交通部會接好每一個人。記者周湘芸／攝影

勞動部職場霸凌事件延燒，不少機關也都陸續爆出霸凌案。交通部長陳世凱今於立法院備詢表示，目前掌握交通部所屬體系共有收到18件霸凌案，其中台灣港務公司有5件、公路局4件、觀光數也有3件，交通部會接好每一個人，一旦員工有受到委屈，都有完善體制來申訴。

台鐵公司近日爆出員工集體投訴人資高層，多次貶低侮辱、咆哮、不支付加班費、打假卡，或是要求員工下班及假日回訊息等。無獨有偶，台灣港務公司持股超過5成的高雄港區土地開發公司也爆發霸凌爭議，一名高層多次在辦公室對員工咆哮，不僅讓員工心生恐懼，還傳出有懷孕員工下班去看身心科求助。

立委徐富癸今於立法院質詢表示，近期交通部也有多起霸凌事件，包括台鐵公司、高雄土開公司、高雄監理所等，應該全力清查，才是對公務人員的信賴保障。年輕人好不容易考上公職，但過去長官上對下管理方式可能造成同仁心靈受創，現在交通部有反霸凌專區，但要如何保障檢舉人的安全、做專業心理輔導？

陳世凱指出，目前有掌握交通部所屬體系共有收到18件霸凌案，其中，本部有1件、觀光署3件、公路局4件、民航局2件、台灣港務公司5件、中華郵政公司2件、台鐵公司1件，都會按照相關規定認真辦理，且程序不能延遲。過去相關輔導也都有在做，會接好每一個人，一旦員工有受到委屈，都有完善體制來申訴。

交通部人事處也說，交通部反霸凌專區一直有在努力及監控，無論是被霸凌者還是霸凌者都有一定處理機制。

交通部 交通部長 職場霸凌

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