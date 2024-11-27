北分署前署長謝宜容遭境管 新北檢證實「辦案需要」

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員輕生案，主角北分署前分署長謝宜容疑涉職場霸凌，上周五21日新北地檢署才將謝女依涉嫌瀆職等分「他」字案偵辦，隨即在隔天22日將她境管。新北檢對此表示，確實因辦案需要將謝女境管，至於何時約談謝女則依檢察官既定步驟，目前不便說明。

由於謝宜容在北分署爆發職場霸凌命案後，本月20日曾傳出她有意主動請辭分署長並出國陪小孩，檢方因此在22日向移民署、海巡署各機場出國關口、港口安檢所及其各海防哨所，將謝宜容列入「重大案件限制出境出海專刊」，下令各機關人員加強辨識。

檢方對謝宜容實施境管，期限自本月22日起至明年7月21日止，主要目的自然是為了避免她離境，妨害後續偵查，防止她在上述限制期間藉由海、空管道出境。