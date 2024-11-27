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獨／謝宜容涉瀆職罪遭限制出境出海 專刊曝光嚴防出境

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關口、海巡安檢所及哨所，加強辨識，嚴防當事人出境。記者洪哲政/翻攝
前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關口、海巡安檢所及哨所，加強辨識，嚴防當事人出境。記者洪哲政/翻攝

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控涉犯霸凌員工等案，新北地檢署日前下令謝某禁止出境出海，並發布專刊，要求各出境關口、港口安檢所及海岸線哨所，加強辨識，嚴防當事人出境。

勞動部勞動力發展署北分署員工在辦公室輕生，分署長謝宜容被指涉嫌霸凌。本月20日曾傳謝宜容有意主動請辭分署長並將飛出國陪小孩。但謝後否認請辭。

消息傳出後，新北地檢署以謝宜容涉犯瀆職罪為由，本月22日向移民署、海巡署各機場出國關口、港口安檢所及其各海防哨所，以謝宜容為主角發出「重大案件限制出境出海專刊」，下令官警軍職人員加強辨識，嚴防謝宜容在限制期間透由海空管道出境。

這項限制謝宜容出海、出境命令，自本月22日開始，至明（2025）年7月21日結束。

謝宜容涉霸凌案調查，造成勞動部長何佩珊請辭獲准，由綠委洪申翰接任，所涉主管均調職記過；謝宜容則被記兩大過並停職，而其所遭控涉霸凌員工等情節，被移送司法偵辦。

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勞動部 謝宜容 霸凌

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