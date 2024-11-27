謝宜容辦公室讓洪申翰驚訝 2月陳情信就曝耗電離譜數字

勞動部長洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，燒出政府職場霸凌風暴。洪申翰昨展開上任後第一個行程，前往北分署關懷員工，他受訪時表示，謝宜容的辦公室擺設確實過當，就不講電費問題，但要求同仁花心力維持擺設，確實過當了。

據了解，謝宜容的辦公室綠意盎然，到處擺滿植栽。曾有內部員工告訴本報記者，謝宜容把自己的辦公室布置得很好，還在辦公室和陽台種了十幾株鹿角蕨，「綠美化很好，但氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮剉」。

李宇翔日前在Threads公開他透過管道取得的2月內部陳情信，第一點就直指謝宜容在公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量。爆料內容指出，謝宜容為自己喜好，種植大量植栽，且用公費加裝軌道燈，利用24小時燈照植物光合作用，浪費公用電。

陳情信並指出，「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電。上級要求各單位檢討用電，無人敢說主因是首長用量過高。李宇翔對此質疑可能涉嫌貪汙治罪條例，包括第4條第1款「竊取或侵占公用或公有器材、財物者」，以及第6條第3款「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者」。

北分署的「吹哨者們」過去在Threads的爆料文提及，「花的錢可多了，連露營椅都能買了，現在也是擺在外面積灰塵，光是花花草草，假的、活的，就一堆了，連她自己辦公室內也是一堆，同仁處理公務外還要幫她澆水」、「舉辦活動叫大家要參加，不參加還遭受一頓情緒勒索」、「最愛演講一講講到哭，好像跟大家共情一樣」、「情勒專家了」、「長官的名言就是勞動部派她來整頓分署，整頓到同事跑光光，同事上天堂」。

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