快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 3優惠！黑五3C家電特價 無線聲霸折3900、75吋電視砍7千

交往4年多！邵雨薇被爆與吳慷仁已登記結婚 經紀人回應了

脱北者真實紀錄！活在北韓「沒有選項」的悲慘人生

聽新聞
0:00 / 0:00

謝宜容辦公室讓洪申翰驚訝 2月陳情信就曝耗電離譜數字

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
勞動部公務員之死，被指控霸凌的北分署長謝宜容除了在辦公室種鹿角蕨，也在陽台綠美化。圖／讀者提供
勞動部公務員之死，被指控霸凌的北分署長謝宜容除了在辦公室種鹿角蕨，也在陽台綠美化。圖／讀者提供

勞動部洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，燒出政府職場霸凌風暴。洪申翰昨展開上任後第一個行程，前往北分署關懷員工，他受訪時表示，謝宜容的辦公室擺設確實過當，就不講電費問題，但要求同仁花心力維持擺設，確實過當了。

據了解，謝宜容的辦公室綠意盎然，到處擺滿植栽。曾有內部員工告訴本報記者，謝宜容把自己的辦公室布置得很好，還在辦公室和陽台種了十幾株鹿角蕨，「綠美化很好，但氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮剉」。

李宇翔日前在Threads公開他透過管道取得的2月內部陳情信，第一點就直指謝宜容在公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量。爆料內容指出，謝宜容為自己喜好，種植大量植栽，且用公費加裝軌道燈，利用24小時燈照植物光合作用，浪費公用電。

陳情信並指出，「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電。上級要求各單位檢討用電，無人敢說主因是首長用量過高。李宇翔對此質疑可能涉嫌貪汙治罪條例，包括第4條第1款「竊取或侵占公用或公有器材、財物者」，以及第6條第3款「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者」。

北分署的「吹哨者們」過去在Threads的爆料文提及，「花的錢可多了，連露營椅都能買了，現在也是擺在外面積灰塵，光是花花草草，假的、活的，就一堆了，連她自己辦公室內也是一堆，同仁處理公務外還要幫她澆水」、「舉辦活動叫大家要參加，不參加還遭受一頓情緒勒索」、「最愛演講一講講到哭，好像跟大家共情一樣」、「情勒專家了」、「長官的名言就是勞動部派她來整頓分署，整頓到同事跑光光，同事上天堂」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

圖為謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。 圖／取自YouTube
圖為謝宜容22日透過影片向社會大眾道歉。 圖／取自YouTube
2月內部陳情信，第一點就直指謝宜容在公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量。圖／取自李宇翔的Threads
2月內部陳情信，第一點就直指謝宜容在公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量。圖／取自李宇翔的Threads

勞動部 洪申翰 職場霸凌 謝宜容

延伸閱讀

公務員之死真相未明…洪申翰掌勞動部 網列7年4任部長「全無勞動背景」

勞動部要廢1評比 洪申翰：又不是小學生、向行政院爭取人力

影／洪申翰今訪北分署 驚訝謝宜容辦公室「擺設確實過當」、聽聞1事批離譜

影／洪申翰前往北分署關懷 提供專屬傳達管道

相關新聞

謝宜容辦公室讓洪申翰驚訝 2月陳情信就曝耗電離譜數字

勞動部長洪申翰昨直指前北分署長謝宜容的辦公室「擺設確實過當」。根據新北市議員李宇翔取得的2月內部員工陳情信，開頭就爆料謝宜容為了養個人植栽，浪費公用電，且以「新莊本部」112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，卻要求各單位檢討用電。

疾管署涉霸凌案 明公布結果

衛福部近日被立委、網友檢舉疑似霸凌案件，目前遭點名涉及霸凌者，包括衛福部主任秘書兼社會保險司司長、心理健康司前司長（現任...

衛福部涉霸凌案調查如火如荼 邱泰源：將如期公開

衛福部多名女性官員涉職場霸凌案，預計這週內將對外說明調查結果。衛福部長邱泰源今天重申，會按照預定時間對外公布結果，毋枉毋...

憂無工具懲處謝宜容 王鴻薇促考試院盡快送出考績法

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉嫌霸凌公務員，國民黨立委王鴻薇今天在質詢考試院長被提名人周弘憲時表示，她擔憂可能因法律...

衛福部霸凌案件調查勿枉勿縱 邱泰源：如期對外公布

衛福部近日被立委、網友檢舉疑似霸凌案件，共三名司長、一名組長被指涉及霸凌事件，目前相關霸凌事件均已展開調查，預定疾管署涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。