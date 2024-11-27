疾管署涉霸凌案 明公布結果

衛福部近日被立委、網友檢舉疑似霸凌案件，目前遭點名涉及霸凌者，包括衛福部主任秘書兼社會保險司司長、心理健康司前司長（現任健保署副署長），以及疾管署新興傳染病整備組組長，其中，疾管署涉案組長調查結果將於本周四對外說明，相關司長調查結果則在周五對外說明。

衛福部疾管署整備組長涉及霸凌事件，日前更於網路被公布對同事咆哮錄音檔，音檔中可以聽見組長逼問下屬「為什麼要改我的指令」、「我這樣做我是神經病嗎，什麼意思，改什麼改」。

心健司前司長則被指涉不分平、假日，會以口頭或Line交辦工作，造成多數同仁無法得到喘息，精神幾盡崩潰，但司長早早下班，完全不用負責。

衛福部長邱泰源昨表示，關於霸凌案件，現由次長呂建德積極調查，據他了解，調查過程非常完整、公正，相關程序均依法進行，將按預定時間對外公布調查結果，毋枉毋縱、秉公處理，希望營造更好、更友善的職場。

霸凌案件若調查屬實，是否公開涉及霸凌官員姓名？邱泰源說，將依照霸凌情形，以公開透明的態度，向社會交代。若經查官員確實涉及霸凌，是否會送檢調偵辦？邱太源僅說，「現在好好調查比較重要」。