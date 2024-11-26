衛福部涉霸凌案調查如火如荼 邱泰源：將如期公開

衛福部多名女性官員涉職場霸凌案，預計這週內將對外說明調查結果。衛福部長邱泰源今天重申，會按照預定時間對外公布結果，毋枉毋縱，以公開透明的態度向社會交代。

勞動部勞發署公務員輕生案引發各界對職場霸凌關注，衛生福利部也陸續被爆出3名司長、1名疾管署組長可能有霸凌下屬嫌疑，目前已由衛福部次長呂建德主持並成立小組，將盡速於1週內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作。

邱泰源今天出席衛福部所屬醫院第11屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮暨記者會，他在會前接受媒體聯訪說明，據他了解，調查過程非常完整、公正，相關程序均依法進行，一定會按照預定時間對外公布調查結果，務必毋枉毋縱、一切秉公處理，希望能營造更好、更友善的職場。

媒體追問，若霸凌案件調查屬實，是否會公開涉及霸凌人員的名字。邱泰源強調，會以公開透明的態度向社會交代；各政府單位目前都設有霸凌申訴管道，衛福部未來也會精益求精，讓管道保持暢通。至於調查後若屬實是否會送檢調偵辦，邱泰源僅回應：「現在好好調查比較重要。」隨即快步離去。

呂建德日前表示，正在調查中，所有案件結果將統一於29日說明。衛福部相關疑似職場霸凌案，由網友在網路上爆料疾管署某組長開始發酵，疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署調查小組已展開調查，預計28日報告出爐，並將在當天舉行考績會。