憂無工具懲處謝宜容 王鴻薇促考試院盡快送出考績法

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉嫌霸凌公務員，國民黨立委王鴻薇今天在質詢考試院長被提名人周弘憲時表示，她擔憂可能因法律的不周全，無法真正懲處到謝宜容，促考試院盡快送出公務人員考績法修正案；周弘憲表示，會朝這個方向來努力。

立法院今天舉行本會期第一次全院委員會，審查第14屆考試院院長被提名人周弘憲人事同意案。王鴻薇關心公務員霸凌案，她列舉出近年多起公務員因霸凌而輕生的案例，詢問周弘憲在備詢時為何只提到要修公務人員保障法，卻沒有提到銓敘部針對職場霸凌提出的考績法修正版本？

周弘憲說，考績法修正草案裡面，把霸凌列為懲處的其中一個要件，他支持，但考績法不只這個條文，還有很多條文。

王鴻薇指出，行政院長卓榮泰說要寄謝宜容兩大過免職，其實這不是行政院長說了算，因為公務員經過國家考試，有相關法令的保護，她擔心到時候進入懲戒，未必辦得了，可能因法律的不周全，或是程序上的瑕疵，反而沒有辦法真正懲處謝宜容，所以她支持考績法修正草案把霸凌、性騷、酒駕、毒駕納入，過去這些都沒有定得這麼明確。

周弘憲說，他支持把這些都列入考績法裡面的項目之一 ，至於要列在哪一個層級，當然銓敘部會做審慎思考。

王鴻薇強調，遠水救不了近火，當要懲處謝宜容的時候，政府要有工具，銓敘部已經完成考績法的修正，只是一直都沒有送出考試院大門，趕快把考績法送到立法院，可以嗎？周弘憲說，會朝這個方向來努力。