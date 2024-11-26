衛福部霸凌案件調查勿枉勿縱 邱泰源：如期對外公布

衛福部近日被立委、網友檢舉疑似霸凌案件，共三名司長、一名組長被指涉及霸凌事件，目前相關霸凌事件均已展開調查，預定疾管署涉案組長調查結果於11月28日即本周四對外說明，而司長調查結果則預定11月29日本周五對外界說明。

目前遭點名涉及霸凌的包括衛福部主任秘書兼社會保險司司長、心理健康司前司長也是現任健保署副署長及疾管署新興傳染病整備組組長。

其中，疾管署整備組長於網路更被公布對同事咆哮錄音檔，音檔中可以聽見其組長逼問下屬「為什麼要改我的指令」、「我這樣做我是神經病嗎，什麼意思，改什麼改」。而心健司前司長則被指涉，不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24小時 On-Call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾盡崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。

衛福部長邱泰源今天參加「良醫典範 健康永續」衛福部所屬醫院第11屆優良劑資深典範醫師頒獎活動前受訪表示，目前霸凌案件調查，由次長呂建德積極進行，據他了解，調查過程非常完整、公正，相關的程序均依法進行，一定會按照預定的時間對外公布調查結果，務必毋枉毋縱、一切秉公處理，希望可以營造更好、更友善的職場。

至於，若霸凌案件調查屬實，是否會公開涉及霸凌人員的名字？邱泰源說，將依照霸凌情形，以公開透明的態度，向社會交代。各政府單位目前都設有霸凌申訴管道，衛福部未來也會精益求精，讓管道保持暢通。

如果經調查，確實有人員涉及霸凌，是否會送檢調偵辦？邱泰源僅說，「現在好好調查比較重要」。