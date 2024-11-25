謝宜容翻版？陽明教養院疑再傳主管霸凌案 社會局還原：接獲投訴即刻處理

近期勞動部北分署霸凌事件延燒，北市社會局先前才爆某股長對同仁咆哮，今又有議員接獲投訴，陽明教養院某主任情緒不穩，暴怒、摔公文，有公務員寫信箱，市府卻回覆主管是求好心切，痛批是「謝宜容翻版」。社會局還原當時狀況，並表示都有立即處置。市長蔣萬安表示，會要求各局處接獲申訴要立及處置。

洪婉臻指出，接獲市府公務人員投訴，曾在陽明教養院工作的某主任，常態性情緒不穩定時常暴怒，經常摔公文、掛電話，甚至只要聽到關鍵字，不等到釐清事情來龍去脈，就會嘶吼、大叫等中斷他人對話，當事人只要看到該主管狀況不對，就會思緒混亂、手發抖想逃離辦公室，甚至有人在員工滿意度報告描述，問題也未解決。

洪婉臻說，當時員工反應後，市府詢問主管是「求好心切」，並表示會採走動式管理、並提供相關情緒課程、督察該主管工作情形及參雜反應回饋、適時提醒主任物以高壓責難吼叫對待同仁，痛批這樣處理方式與回覆宛如「謝宜容翻版」，難道要看到悲劇發生市府才能重視嗎。

社會局長姚淑文還原事實狀況表示，當時有2位同仁寫院長信箱反應類似狀況，院長接獲信件後，也立即針對主管情緒部分先處理，並提供市府相關課程、自我調整。姚坦言，該單位確實比較辛苦，必須要顧及到很多身心障礙者，站在院長立場必須先穩定主管情緒，避免波及其他同仁，後來該主管自行平估不適合在該單位工作，也已調離主管職。

姚淑文強調，由於懲處必須有一定流程跟判斷標準，院長在處理事情主要是希望以改善為出發點，後續也沒有接獲投訴。市長蔣萬安也說，對於職場霸凌絕不容許，他也要求各機關，接獲申訴就要按程序即刻處理。